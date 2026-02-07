EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Arenteiro-Avilés de Primera Federación (1-1)

Tras dos derrotas consecutivas, el Avilés trata de volver a sonreír ante un Arenteiro en horas bajas. Dani Vidal, entrenador blanquiazul, cuenta con todos sus fichajes para enfrentarse al cuadro gallego, que actualmente está en puestos de descenso. Los avilesinos están actualmente en mitad de tabla.

Alineación del Arenteiro: Alvin; Jordan, Eliseo, Lohr, Diego Moreno; Brais Val, Álex Bastida; Jaume Cuéllar, Chuca, David Ferreiro; Mingo.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Grigore, Viti; Adri Gómez, Kevin Bautista; Quicala, Santamaría, Cayarga; Uzkudun.

Minuto 12. Gol de David Ferreiro, del Arenteiro.

Minuto 9. Gol de Adri Gómez, del Avilés