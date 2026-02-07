Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Arenteiro-Avilés de Primera Federación (1-1)

Los blanquiazules viajan a tierras gallegas para tratar de volver a la senda de la victoria

El Avilés-Arenteiro de la primera vuelta

El Avilés-Arenteiro de la primera vuelta / Mara Villamuza

Noé Menéndez

Tras dos derrotas consecutivas, el Avilés trata de volver a sonreír ante un Arenteiro en horas bajas. Dani Vidal, entrenador blanquiazul, cuenta con todos sus fichajes para enfrentarse al cuadro gallego, que actualmente está en puestos de descenso. Los avilesinos están actualmente en mitad de tabla.

Alineación del Arenteiro: Alvin; Jordan, Eliseo, Lohr, Diego Moreno; Brais Val, Álex Bastida; Jaume Cuéllar, Chuca, David Ferreiro; Mingo.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Grigore, Viti; Adri Gómez, Kevin Bautista; Quicala, Santamaría, Cayarga; Uzkudun.

