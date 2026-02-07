Un gran Alimerka Oviedo cae con todos los honores ante el líder Leyma Coruña en un partidazo (84-89)

El Alimerka Oviedo Baloncesto hizo lo que debía para ganar a un súper equipo como el Leyma Coruña, pero no le llegó porque erró quince tiros libres (19 de 34) y porque Cremo y Caio Pacheco lo impidieron en los momentos decisivos, con canastas de mucho mérito que terminaron por decantar la balanza a favor de un líder que lleva solo una derrota en dieciocho partidos.

El equipo asturiano tuvo una puesta en escena en el partido de un nivel enorme, con un Palacio de los Deportes al que acudieron 5.137 espectadores, encontrando buenas situaciones de tres, con un Parham muy inspirado y con una gran actividad defensiva. Coruña, por su parte, hacía daño por dentro con la envergadura de Barro y Diop, dos interiores muy físicos que encontraron buenas situaciones.

Máxima igualdad y un duelo de alto nivel

Al segundo cuarto se llegó con un 26-24 que decía mucho de la igualdad del partido y del espectáculo que se estaba viviendo, con dos equipos que deseaban la victoria con intensidad: el equipo de Oviedo para brindar un triunfo a su afición ante un rival de este calibre y el de Coruña para mantener la distancia que tiene al frente de la clasificación con el Monbus Obradoiro.

Se subió aún más el nivel físico, con un Coruña que dificultó mucho la circulación de balón de Oviedo. El cuadro asturiano, por su parte, dio también el do de pecho en defensa, impidiendo que Didac Cuevas y Cremo encontraran buenas situaciones desde el triple. Fue Caio Pacheco el que mejor supo leer el partido y encontrar lanzamientos a media distancia para anotar. Al descanso se llegó con el duelo en un puño (43-42).

El mejor Oviedo y la reacción del líder

En el tercer cuarto tuvo el Oviedo Baloncesto sus mejores momentos, llegando a disparar la ventaja hasta los siete puntos en varias fases. Fueron minutos de juego excelso por parte de Oviedo, con un Marques Townes magnífico, en los que pudo haber decantado el partido a su favor, pero alguna precipitación y los errores en los tiros libres lo impidieron. Una oportunidad perdida que aprovechó Cremo para empezar a demostrar el nivel que atesora. Los nueve últimos puntos de Coruña llevaron su firma y el partido llegó al último parcial empatado a 61.

Un final de emociones y acierto visitante

El último cuarto fue un quiero y no puedo de un OCB que jamás se rindió y que obligó al Leyma a defender hasta la última acción. Pero ahí apareció Jou para anotar un tres más uno, Barro para sacar otro dos más uno y Jacobo Díaz para clavar un triple que disparaba la ventaja visitante hasta los cinco puntos (67-72) a 6.38 del final.

Se ataron los machos los jugadores del Alimerka en defensa y Lobaco encendió al Palacio con un triple que recortaba la distancia a dos puntos (70-72) a 4:40 del final. Duró poco la alegría porque a continuación Cremo metió un triple desde su casa y poco después otro para culminar una gran acción ofensiva de Coruña que parecía decantar el duelo de manera definitiva (70-78) a 3:42 del final.

Orgullo del OCB y un Leyma Coruña muy trabajado

Pero el OCB no se rinde nunca y, entre un triple de Dan Duscak y un par de tiros libres de Townes, volvió a apretar la contienda (76-79). Tuvo otra buena ocasión el OCB de luchar por la victoria cuando Duscak capturó el rebote de un tiro libre fallado por Lobaco y dispuso de dos lanzamientos para acercarse a dos puntos a 1:41 del final. Los erró y el marcador se quedó en 77-81. Lo siguiente fue un dos más uno de Pacheco para que Coruña se fuera a siete puntos de ventaja (77-84) a 1:27 del final.

Carles Marco, clave en el sólido liderazgo coruñés

Tampoco ahí bajaron los brazos los jugadores de Javi Rodríguez, pero ya a la desesperada, sin tiempo para evitar que la victoria fuera para el Leyma Coruña de Carles Marco, entrenador que hizo historia en sus tres temporadas en Oviedo y que está realizando un trabajo sobresaliente en el conjunto gallego.

Noticias relacionadas

Un Leyma Coruña que sí, tiene mucho talento, pero que si suma victoria tras victoria es porque el técnico catalán ha logrado una implicación máxima de unos jugadores que no se ahorran esfuerzo alguno. Y ante el Oviedo Baloncesto tuvieron que dar su mejor versión.