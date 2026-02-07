Habla Eva Friera, la futura presidenta del Telecable: "Hay que seguir tirando de este carro"

"Me abruma un poco el tema del liderazgo, soy muy defensora de trabajar en equipo". La frase presenta a Eva Friera, una gijonesa de 47 años que, una vez culmine el proceso burocrático, se convertirá en la próxima presidenta del Telecable Hockey Club, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital el pasado jueves. Friera encabeza la única candidatura presentada en el plazo establecido y, si no hay contratiempos con el papeleo, será proclamada presidenta del club fabril el próximo jueves 12 de febrero. La primera mujer que llevará las riendas del equipo femenino más laureado de Asturias.

Reuniones pendientes

Todo está todavía demasiado verde, explica Friera, que solamente se ha reunido con los miembros de la futura directiva, una decena de personas, para preparar la candidatura. "Yo he vivido esto como algo natural. Tenía claro que me gustaría que siguieran algunas personas y que otras, por diferentes motivos, habían terminado su aportación. Y sumamos gente que puede venir a complementar, a hacer cosas diferentes, con ideas más creativas", apunta la futura presidenta, que insiste una y otra vez en que será un trabajo colectivo por encima de personalismos.

"Los que formábamos parte de la junta anterior pensamos que hay que continuar tirando de este carro y es un poco lo que vamos hacer, seguir avanzando. Primero tenemos que sentarnos y ordenar las cosas", dice esta profesional de Enfermería, vinculada al club desde hace ya trece años, cuando su hijo mayor entró en las escuelas.

Retomar el sabor del triunfo

A corto plazo, el primer objetivo del Telecable es retornar a la senda del triunfo en la OK Liga, algo que deberá hacer este sábado a partir de las 13 horas, un horario poco habitual, en Mata Jove frente al Cerdanyola. Las jugadoras de Tasha Lee tratarán de olvidar el empate (1-1) en la pista del Bigues i Riells.