Las Lobas, con Jimena Merino de regreso, buscan su quinto triunfo consecutivo del año

El Lobas Oviedo solo conoce el triunfo en este 2026, cuatro victorias en otros tantos partidos, y espera seguir con la racha en el encuentro que disputa esta tarde (19.00, hora peninsular) en la pista del Lanzarote Puerto del Carmen. El rival es el colista, pero su posición no hará que el encuentro sea nada fácil, ya que ha mejorado mucho su juego en las últimas jornadas y se ha reforzado de cara al tramo final de competición. La mejor noticia para el conjunto ovetense, que actualmente es segundo de División de Honor Oro Femenina, lo que le daría el ascenso a la élite, es la recuperación de Jimena Merino, que ya está recuperada del esguince de tobillo que sufrió hace unas semanas. En el cuadro canario juega una vieja conocida de las Lobas, su canterana Brenda Torres. Por su parte, en Plata, el Balonmano Gijón intentará retomar el triunfo en su visita al Meaño (20.30 horas).