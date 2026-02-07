Un Palacio con más de cinco mil espectadores empujará al Alimerka Oviedo Baloncesto en un partido de máxima expectación y mínimo margen de error

El Alimerka Oviedo tiene esta tarde (19 horas, LaLiga Plus) la mayor de las pruebas para su racha positiva en el Palacio de los Deportes, donde ha ganado sus últimos cuatro partidos. Recibe al Coruña de su extécnico Carles Marco, un equipo que se ha mostrado prácticamente intratable en lo que va de competición -lleva 16 victorias y una derrota- y que es el gran favorito para obtener la plaza de ascenso directo a la Liga ACB. Se avecina un choque que el OCB vivirá con máximo de expectación (habrá más de cinco mil personas en las gradas) y un mínimo margen para el éxito. "A veces cometemos demasiados errores, aunque juguemos bien. Tenemos que minimizar esos errores y jugar con nuestro nivel de intensidad", afirmaba el entrenador del Alimerka, Javi Rodríguez, en la víspera del encuentro.

Mentalidad suficiente

Rodríguez confía en tener a la plantilla completa para esta tarde, con las molestias habituales derivadas de los entrenamientos. Pero para tener alguna opción de derribar al gigante gallego es preciso no repetir lo sucedido hace una semana en la cancha del Obradoiro, donde el OCB cayó por 86-68. "No jugamos mal, pero la mentalidad no fue la suficiente para competir ante un gran rival, tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos. Estuvimos a cuatro o cinco puntos en el tercer cuarto , pero mi sensación es que ellos tenían un plus más en todo y no nos lo podemos permitir", dice el técnico.

Lo que está asegurado es el apoyo de la grada, un denominador común desde el traslado del equipo desde Pumarín hasta el Palacio de los Deportes. Ayer el club solamente tenía disponibles unas decenas de localidades para el partido, lo que garantiza una afluencia por encima de los cinco mil espectadores. Entre ellos, se espera la llegada desde La Coruña de unos 350 aficionados del conjunto naranja, ilusionados con el regreso a una élite de la que se cayeron la pasada primavera.

"Ellos, por momentos, son una apisonadora tanto en ataque como en defensa, y necesitamos que la gente nos apoye en los momentos complicados", señalaba Javi Rodríguez antes del último entrenamiento de la semana.

Ánimo, entre otras cosas, es lo que necesitará el equipo ovetense para mirar a la cara a su rival. Rodríguez lo analiza: "Juega muy bien y está muy bien entrenado; dentro de un baloncesto valiente, sin especular, comete pocos errores. Ahí es donde nosotros tenemos que mejorar". Y pone como ejemplo el encuentro de la primera vuelta: "Fuimos 16 abajo y logramos empatar dos veces, pero cuando estábamos ahí cometimos dos errores infantiles y nos castigaron. Si queremos competir tendremos hacer un poquito más de lo que hacen ellos para estar mejor. Si jugamos de tú a tú, a intercambiar canastas, lo tendremos difícil. Tenemos que dar un poquito más en cada jugada".

Importante también será recuperar el acierto, que tanto acompañó al equipo en las jornadas precedentes y que se perdió por completo en la vista a Santiago, donde el equipo registró un paupérrimo 6 de 42 en lanzamientos de tres puntos.

Estreno de Mauro en casa con el Siroko

Hoy se vivirá también el estreno en casa de Emilio Mauro como entrenador del Siroko Gijón Basketball, tras la renuncia de Carlos Fernández por motivos personales. El equipo gijonés, que viene de una solvente victoria fuera, recibe a las 20 horas en La Guía a un Ointxe ante el que espera dar un salto en la clasificación. A la misma hora, pero en el Quirinal, el Abril ADBA Sanfer se mide al Ibaizabal, última víctima del Siroko, con el objetivo de recuperar el nivel de juego del primer tramo de temporada.