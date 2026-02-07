Los palos y la portera evitan que el Telecable brinde a su próxima presidenta el triunfo ante el Cerdanyola (2-2)

Se las prometían muy felices los aficionados presentes en Mata Jove cuando Nuria Almeida marcaba su segundo gol del partido para poner el dos a cero con muchos minutos de la primera parte todavía por jugar. Sin embargo, el Telecable Hockey Club, estrellado una y otra vez contra los postes y sobre todo contra la portera del Cerdanyola, Estela Rubio, acabó cediendo un empate en su pista. Un resultado que le aleja del liderato de la OK Liga, lo que le garantizaría la ventaja de campo en los playoffs. El acoso del equipo de Tasha Lee en los minutos finales no sirvió para ofrecer el triunfo a la próxima presidenta del club, Eva Friera, en labores de mesa este sábado.

Eva Friera, en la mesa del Telecable-Cerdanyola. / Fernando Rodríguez

El resultado no hace justicia al conjunto fabril, que creó oportunidades más que suficientes para haber perforado la portería rival en más ocasiones. Sus disparos encontraron la madera en cinco ocasiones, pero más aún el cuerpo de Estela Rubio, que se fue creciendo hasta realizar intervenciones inauditas, rematadas con un paradón a remate de Marta Piquero a falta de siete segundos para la conclusión del choque. Así, con reparto de puntos, se saldó un partido en el que el Telecable llevó el peso del juego pero las catalanas trenzaron peligrosos contragolpes. Fue sin embargo en uno de sus pocos ataques posicionales cuando consiguieron acortar distancias, al desviar Carla Ferrer el lanzamiento de una compañera. Quedaban cuatro minutos para el descanso.

Telecable y Cerdanyola posan con los miembros de la Asociación Española contra el Cáncer. / Fernando Rodríguez

El Telecable salió rabioso en la segunda parte, dispuesto a solventar la papeleta. No acertó, sin embargo, y lo pagó de la manera más cruel. A falta de algo más de once minutos, un ataque casero que volvió a dar en el poste se transformó en la contra del empate a dos, tras aprovechar Noa González el rechace inicial de Viki Caretta. De ahí al final, ataques y más ataques del equipo de La Calzada y una figura agigantándose bajo la portería del Cerdanyola. El próximo compromiso del Telecable será la visita al Vila-Sana en competición europea, el sábado 14, ya con el billete a la Final Four en el bolsillo.