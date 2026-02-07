La receta de una leyenda para la revitalización de los bolos: "Los políticos tienen que implicarse"
El exjugador Chiruca reclama la recuperación de torneos de prestigio y dotación económica importante para revitalizar el deporte autóctono
José Manuel Menéndez, "Chiruca" (Piñeres de Aller, 1948) todavía tiene frescas en su memoria las imágenes de las boleras llenas de público, décadas atrás. Por eso le escuece más contemplar la situación actual del deporte autóctono, bajo mínimos en licencias, instalaciones y expectación. Él, que dejó la práctica activa de los bolos hace casi diez años, está más centrado en sus paseos y en sus partidas de tute, y siente aún la pasión futbolística, pero sería feliz con un repunte de la actividad bolística. Para Chiruca, eso no será posible hasta que los políticos no se involucren más. "Los chavales que están en la federación son dignos de admiración, hay que aplaudilos y, sobre todo, ayudalos, pero necesitamos un presidente con carisma que entre a los políticos", resume el veterano exjugador.
Campeonatos de nivel
Chiruca piensa que esa implicación política desatascaría lo demás. "Se harían campeonatos de un nivel que llamaría la atención, la gente acudiría", explica, para añadir que también hacen falta torneos para los jóvenes: "Que yo conozca solo ta el de la Feria de Muestras pa infantiles y juveniles, no tienen salida y eso es muy malo, porque la gente necesita alicientes".
La evidencia es que, como denunció hace unas fechas el presidente de la Federación Asturiana, Iván Rivas, en LA NUEVA ESPAÑA, los bolos están en una cuesta abajo que puede terminar en la desaparición. "Tan en picao", confirma Chiruca, que denuncia la espiral viciosa en la que ha caído un deporte que antes causaba expectación: la pérdida de peso social elimina personas vitales de los bolos, y la desaparición de esos personajes esenciales lastra aún más la dimensión social del deporte autóctono.
Pasión desde niño
Para él, amar los bolos resultó muy sencillo. Gran parte de sus primeros años los pasó en una bolera que quedaba al lado de su casa, y tras una temporada alejado retomó su práctica al trasladarse a Gijón con 23 años, después de casarse. "Me venía bien venir a vivir aquí, porque me dedicaba a la construcción y había mucha obra. Aquí encontré gente de Aller que sabía que jugaba a los bolos, y me enganché. Jugué en la peña Contrueces, luego fiché por Reculta... tuve en muches".
Que estaba enganchado resulta obvio. Chiruca vivió el esplendor de torneos de gran prestigio y unos premios económicos muy importantes, algo que, insiste, podría recuperarse si los políticos decidiesen volcarse en la divulgación de los bolos. "No era pa vivir, pero ganabas tus dinerillos", dice Chiruca, que recuerda ganar un torneo dentro del edificio de Los Prados, en Oviedo, que le reportó 1.200 euros. Con anterioridad, "aunque ya me llegaron un poco tarde", se había impuesto en las dos últimas ediciones del denominado "Torneo de las trescientas mil pesetas", organizado por el Ayuntamiento de Oviedo. "Recuerdo que Gabino de Lorenzo me decía: ‘Chiruca, ¿qué tengo que hacer para que gane uno de Oviedo?’. Y yo lo respondía: ‘Home, fíchame a mí, yo no soy de Gijón’. Pero no cuajó", dice el allerano entre risas.
Bajada de nivel
La leyenda de los bolos del barrio de Roces confiesa que vive un poco despegado del mundo de los bolos, aunque una vez a la semana suele pasar por la bolera de Montevil, aprovechando alguna partida. La última vez, este mismo jueves. "Aguanté tres juegos, había más boles fuera que dentro. El nivel es desastroso", subraya Chiruca, que cree que el descenso del volumen de jugadores también se deja notar en la calidad: "Hay cuatro o cinco jugadores ahora de máximo nivel, Sergio, Berto, Jairo, el mismo presidente, Iván... que no tienen nada que envidiarnos a los de antes e incluso son mejores, pero antes ibes a un campeonato y podía ganar cualquiera de los 32 participantes, había más nivel en general. Ahora ganan seguro uno de esos cuatro o cinco, no se potenció el juego".
Chiruca ha perdido la cuenta ya de las boleras y las peñas que han desaparecido en la región, algo que le apena profundamente. "La presidenta del Piles, Diamantina, ye digna de admirar, gústenle los bolos, y juega. Pero esa déjalo y desaparez la peña. Ese es el problema que hay, antes había cincuenta peñes en Asturias y hoy no creo que sean ni la mitad".
Lo mismo opina de los jugadores que deberían liderar la competición. En la última gran generación, la de los Bilbao, Higinio, Pruneda... todo fueron abandonos "en su plenitud, y eran algo extraordinario. ¿No había aliciente suficiente para que esa gente siguiera jugando? Pues parece ser que no", se lamenta Chiruca, que confía en que aún se pueda revertir la situación para que esta no termine con su gran temor: acabar como la llave. "Movía gran cantidad de gente y en cuatro días desapareció", sentencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona