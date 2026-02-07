¡Todo vendido!: El Alimerka Oviedo Baloncesto llenará esta tarde el Palacio de los Deportes para recibir al líder Leyma Coruña

Más de 5.000 personas disfrutarán esta tarde, a partir de las 19:00 horas, del encuentro que enfrentará al Alimerka Oviedo Baloncesto con el líder de Primera FEB, el Leyma Coruña, que llega a la capital asturiana con una sola derrota en los diecisiete partidos que ha disputado en la competición. El equipo azul, también en buena dinámica y colocado noveno de la clasificación, tratará de poner en dificultades al rival más duro.

Un duelo con todos los alicientes

Al club le quedaban esta mañana tan solo 50 entradas disponibles y a esta hora apenas quedan unas pocas para asistir a un duelo lleno de alicientes que lo hacen de lo más atractivo. Uno de ellos es el estilo de los dos equipos, que apuestan por un juego rápido, de posesiones cortas, muchos lanzamientos y defensas muy físicas, buscando robar balones y anotar lo antes posible. También resulta interesante el historial de enfrentamientos entre ambos. Salvo la pasada temporada, en la que el conjunto gallego militó en la Liga ACB, en las trece campañas que lleva el conjunto asturiano en la segunda categoría del baloncesto español, siempre se han enfrentado.

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Fibwi Palma / Mario Canteli

Un historial equilibrado en la segunda categoría

Entre esos enfrentamientos destaca el de la primera campaña del Alimerka Oviedo en lo que entonces se denominaba LEB Oro, cuando se vieron las caras en la primera ronda del play-off de ascenso, en la que se impuso el OCB. También se enfrentaron en la primera eliminatoria por el ascenso en la temporada 20-21 y, en aquella ocasión, la victoria fue para los gallegos. Tradicionalmente, el Leyma Coruña ha sido un rival que se le ha dado bastante bien al equipo de Oviedo, aunque el nivel alcanzado en las últimas campañas en las que se han enfrentado ha nivelado bastante ese balance.

Carles Marco, un viejo conocido en Oviedo

Otro de los ingredientes que hacen atractivo este choque es el entrenador del Leyma Coruña, Carles Marco, una figura fundamental en la historia del Alimerka Oviedo, al que dirigió durante tres temporadas, clasificando en todas ellas al equipo en cuarta posición, llevándolo a unas semifinales por el ascenso y ganando una Copa Princesa. Una etapa en la que, además, tuvo como entrenador ayudante a Javi Rodríguez, el actual entrenador del conjunto carbayón.

Un ambiente de gala en el Palacio de los Deportes

Por si fueran pocos los alicientes, la cercanía entre las dos ciudades y la buena situación por la que atraviesa el equipo coruñés harán que sean muchos los aficionados gallegos que se desplacen hasta Oviedo para asistir al encuentro en el remozado Palacio de los Deportes, que hoy muy probablemente se llenará por primera vez desde su reinauguración y que, con toda seguridad, presentará el mayor aforo desde que comenzó la campaña. Y eso que el público asturiano ha acompañado al equipo en todos los partidos, con entradas siempre muy superiores a los 4.000 espectadores.

Una fiesta del baloncesto para cerrar la jornada

En definitiva, una fiesta del baloncesto por todo lo alto la que se va a vivir esta tarde en el Palacio de los Deportes, en la que la afición del equipo de Oviedo espera ver a su equipo dar la campanada ante un súper equipo o, al menos, disfrutar de un espectáculo competido entre dos rivales que juegan muy bien al baloncesto.