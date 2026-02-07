¡Todo vendido!: El Alimerka Oviedo Baloncesto llenará esta tarde el Palacio de los Deportes para recibir al líder Leyma Coruña
El equipo asturiano despacha las últimas localidades para un encuentro en el que el reformado recinto carbayón estará hasta la bandera
Más de 5.000 personas disfrutarán esta tarde, a partir de las 19:00 horas, del encuentro que enfrentará al Alimerka Oviedo Baloncesto con el líder de Primera FEB, el Leyma Coruña, que llega a la capital asturiana con una sola derrota en los diecisiete partidos que ha disputado en la competición. El equipo azul, también en buena dinámica y colocado noveno de la clasificación, tratará de poner en dificultades al rival más duro.
Un duelo con todos los alicientes
Al club le quedaban esta mañana tan solo 50 entradas disponibles y a esta hora apenas quedan unas pocas para asistir a un duelo lleno de alicientes que lo hacen de lo más atractivo. Uno de ellos es el estilo de los dos equipos, que apuestan por un juego rápido, de posesiones cortas, muchos lanzamientos y defensas muy físicas, buscando robar balones y anotar lo antes posible. También resulta interesante el historial de enfrentamientos entre ambos. Salvo la pasada temporada, en la que el conjunto gallego militó en la Liga ACB, en las trece campañas que lleva el conjunto asturiano en la segunda categoría del baloncesto español, siempre se han enfrentado.
Un historial equilibrado en la segunda categoría
Entre esos enfrentamientos destaca el de la primera campaña del Alimerka Oviedo en lo que entonces se denominaba LEB Oro, cuando se vieron las caras en la primera ronda del play-off de ascenso, en la que se impuso el OCB. También se enfrentaron en la primera eliminatoria por el ascenso en la temporada 20-21 y, en aquella ocasión, la victoria fue para los gallegos. Tradicionalmente, el Leyma Coruña ha sido un rival que se le ha dado bastante bien al equipo de Oviedo, aunque el nivel alcanzado en las últimas campañas en las que se han enfrentado ha nivelado bastante ese balance.
Carles Marco, un viejo conocido en Oviedo
Otro de los ingredientes que hacen atractivo este choque es el entrenador del Leyma Coruña, Carles Marco, una figura fundamental en la historia del Alimerka Oviedo, al que dirigió durante tres temporadas, clasificando en todas ellas al equipo en cuarta posición, llevándolo a unas semifinales por el ascenso y ganando una Copa Princesa. Una etapa en la que, además, tuvo como entrenador ayudante a Javi Rodríguez, el actual entrenador del conjunto carbayón.
Un ambiente de gala en el Palacio de los Deportes
Por si fueran pocos los alicientes, la cercanía entre las dos ciudades y la buena situación por la que atraviesa el equipo coruñés harán que sean muchos los aficionados gallegos que se desplacen hasta Oviedo para asistir al encuentro en el remozado Palacio de los Deportes, que hoy muy probablemente se llenará por primera vez desde su reinauguración y que, con toda seguridad, presentará el mayor aforo desde que comenzó la campaña. Y eso que el público asturiano ha acompañado al equipo en todos los partidos, con entradas siempre muy superiores a los 4.000 espectadores.
Una fiesta del baloncesto para cerrar la jornada
En definitiva, una fiesta del baloncesto por todo lo alto la que se va a vivir esta tarde en el Palacio de los Deportes, en la que la afición del equipo de Oviedo espera ver a su equipo dar la campanada ante un súper equipo o, al menos, disfrutar de un espectáculo competido entre dos rivales que juegan muy bien al baloncesto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna
- Los pasillos rodantes del HUCA ya funcionan: así fue la inauguración de una actuación 'que nos transporta hacia el futuro
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca