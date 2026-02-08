Los aspirantes al ascenso no fallan: así fue la jornada 21 en el grupo asturiano de Tercera Federación

Llanera, Covadonga, Sporting Atlético, Mosconia y Caudal, los cinco primeros clasificados, no fallaron a su cita y consiguieron la victoria para seguir peleando por el ascenso. El primer puesto sigue siendo para los de Chuchi Collado, que con 54 superan por dos al conjunto ovetense. En la pelea por mantenerse en puestos de promoción, el Caudal dejó muy tocado a L'Entregu gracias al tanto de Diego Boza en el descuento y los del Nuevo Nalón, sextos, se quedan ya a ocho puntos. Si por la zona alta no hubo novedades, por la baja tampoco, sin ningún equipo capaz de ganar. Este es el resumen más completo de la jornada 21 del grupo asturiano de Tercera Federación:

Baño de goles del Sporting Atlético en El Bayu

Siero: Aitor (2); Donate (1), Robert (1), Martín (1), Edu (1), Nico (1), Fano (1), Dani (2), Carlos (1), Vigil (1) y Noé (2). Cambios: Medori (1) por Vigil, min. 46; Sergio (1) por Edu, min. 46; Sen El Hadji (1) por Fano, min. 60; Riki (1) por Nico, min. 80; Juan (1) por Carlos, min. 83. Sporting Atlético: Gerard Moreno (1); Iker Martínez (2), Fede Lussenhoff (1), Mancha (2), Miguel Conde (2), Oyón (2), Adrián Sancho (1), Álex Diego (1), Bruno Rubio (2), Mata (2) y Enol Prendes (1). Cambios: Mario Bustos (2) por Miguel Conde, min. 64; Cristian Ferreres (2) por Oyón, min. 64; Loki (2) por Bruno Rubio, min. 64; Aarón (1) por Mata, min. 77; Carlos Hernández. (1) por Álex Diego, min. 82. Goles: 0-1, min. 2: Oyón. 0-2, min. 11: Bruno Rubio. 0-3, min. 74: Mario Bustos. 0-4, min. 89: Cristian Ferreres. Árbitro: Jonathan Martus (Avilés). Amonestó a los locales Aitor, Fano y Vigil y a los visitantes Fede Lussenhoff y Miguel Conde. El Bayu: 800 espectadores.

Jaime Río | Pola de Siero

El Sporting Atlético goleó ayer al Siero en El Bayu dejando encarrilado el partido antes de cumplirse el primer cuarto de hora. El dominio visitante se tradujo pronto en goles. Oyón marcó a los dos minutos y Burno Rubió hizo el segundo a los once. A partir de ese momento, el Siero intentó adelantar líneas y tener algo más de presencia en campo contrario, aunque sin generar ocasiones claras. La segunda parte mantuvo el mismo guion, con un claro dominio rojiblanco. Aunque las ocasiones tardaron en llegar, el tercer gol, obra de Mario Bustos, terminó por sentenciar el encuentro. En el tramo final, la entrada de Loki dio un plus de potencia al ataque visitante y fue clave en la jugada del cuarto tanto, en la que Aitor detuvo el primer disparo, pero Cristian Ferreres aprovechó el rechace para cerrar la goleada.Buen ambiente en El Bayu, con numerosa presencia de aficionados.

El Industrial remonta a un Titánico colista

GIJÓN INDUSTRIAL 3-2 TITÁNICO Gijón Industrial: Raúl (1); Quintín (1), Rueda (3), Pucheu (1), Luciano (1), Del Río (1), Saha (2), Gonzalo (2), Chery (2), Berredo (1) y Landry (2). Cambios: Igor (1) por Luciano, min. 61; Borja Prieto (1) por Del Río, min. 61; Héctor (1) por Pucheu, min. 72; Kiku (1) por Chery, min. 82. Titánico: Damián (1); Álex García (1), Pablo Flores (2), Jorge Barbón (2), Lele (1), Vilches (2), Juan Laine (1), Sergio González (1), Samu (2), Mati (2) y Pablo Fernán (1). Cambios: Eloy (1) por Laine, min. 73; Jairo (1) por Pablo Fernán, min. 73; Sergi (1) por Lele, min. 79. Goles: 0-1, min. 2: Vilches; 1-1, min. 22: Rueda, de penalti; 1-2, min. 24: Sergio González; 2-2, min. 65: Rueda; 3-2, min. 67: Igor. Árbitro: Agoultin Mhand (Avilés). Amonestó a Pucheu, por el Gijón Industrial, y a Juan Laine, Pablo Flores, Jairo y Vilches, por el Titánico. Santa Cruz: 350 espectadores.

Mon Cano | Gijón

El Industrial logró ayer una victoria clave ante el Titánico en un partido muy igualado y de enorme importancia por la permanencia, decidido tras una intensa segunda parte. El conjunto visitante se adelantó pronto con un gol de Vilches y volvió a ponerse por delante con un tanto de Sergio González, pero el Industrial reaccionó en ambas ocasiones, primero con un penalti transformado por Rueda y con otro gol del mismo que igualó el choque. Apenas dos minutos después, Igor culminó la remontada con la que los locales sumaron tres puntos vitales.

El Covadonga se impone a un San Martín que se lo puso difícil

SAN MARTÍN 0-2 COVADONGA San Martín: Enol (1); Vega (1), Marco (1), Jairo (2), Mateo (2), Tena (1), Felipe (1), Yago (1), Aitor (2), Pelayo (1) y Biforcos (2). Cambios: David (1) por Marco, min. 65. Jota (1) por Mateo, min. 65. Baragaño (1) por Biforcos, min. 65. Charly (1) por Pelayo, min. 71. Javi (s.c.) por Pelayo, min. 78. Covadonga: Javi Álvarez (1); Sergio Madrigal (2), Adrián Trabanco (1), Emilio Morilla (2), Álex Arias (2), Pablo Tineo (2), Guille Cueto (1), Iván Fernández (1), Aitor Elena (2), Toquero (2) y Xurde (1). Cambios: Vicente Álvarez (1) por Álex Arias, min. 66. Bauti (s.c.) por Pablo Tineo, min. 85. Goles: 0-1, min. 35: Sergio Madrigal. 0-2, min. 94: Bauti. Árbitro: Darío Peraleda Mateos (Gijón). Amonestó por parte local a Enol, Vega, Jota y Baragaño, y por pate visitante a Sergio Madrigal, Iván Fernández y al entrenador David González. El Florán: Unos 200 espectadores.

Luis A. Martín | Sotrondio

El Covadonga mantiene el pulso en su batalla por el primer puesto con el Llanera tras ganar a un San Martín que le plantó cara, sobre todo en los primeros minutos, enviando balones largos a Aitor, pero sin generar ocasiones claras de gol. El Cova, por su parte, llegó a balón parado, botando bastantes saques de esquina que tampoco crearon demasiado peligro.

A los veinte minutos, Mateo bota una falta hacia Jairo, a la que no llega por poco, pero fue invalidada a continuación por fuera de juego. Un poco después, la tuvo el Cova cuando Toquero remata de cabeza solo y el balón se va ligeramente por encima del larguero. Pasada la media hora, le señalan fuera de juego a Aitor, ante las protestas del público, cuando ya controlaba el balón dentro del área en buena disposición para batir al portero. El gol del Cova llegó tras un pase de Pablo Tineo a Sergio Madrigal, que dispara raso y bate al meta local. A cinco minutos del descanso, le anulan un gol a Biforcos por una falta previa sobre el local Mateo. La afición protestó que el colegiado no diera la ley de la ventaja.

Tras el descanso, reinó la igualdad. El Covadonga no conseguía sentenciar. El San Martín reclamó un penalti por mano de un defensa visitante que el colegiado no señaló. La gente protestó airadamente la actuación arbitral. El Covadonga tuvo una ocasión clara de Toquero tras pase de Guille Cueto, en una jugada muy bien elaborada, pero Enol llegó a tiempo para salvar a su equipo despejando en la misma raya de gol en una gran acción del meta local. El San Martín metió a jugadores de ataque para buscar el empate, pero sin encontrar premio. En el añadido, el Covadonga sentenció en una contra llevando por Vicente Álvarez, que dispara, Enol despeja y el rechace lo aprovecha Bauti para marcar el segundo gol del equipo de Oviedo.

Sergio Ríos lidera al Mosconia con un doblete en El Candín

TUILLA 0-3 MOSCONIA CD Tuilla: Guille (1); Flórez (2), Sergio Cotelo (2), Miloud (2), Enri (2), Mundaka (1), Villoria (1), Galo (1), Robert (2), Monasterio (1) y Álex Mariscal (2). Cambios: Mini (1) por Villoria, min. 78; Kang (1) por Robert, min. 64 y Lele (1) por Álex Mariscal, min. 78. CD Mosconia: Viktor Egboh (1); Cris Muñiz (2), Gonzalo (2), Miguel Berlanga (2), Nico Arce (2), Sergio Ríos (3), Eddey Sidi (2), Uche (2), Pablo Ares (2), Samu Nnoshiri (3) y Morcillo (3). Cambios: Javi Perera (1) por Eddey Sidi, min. 70; Aitor Brito (1) por Cris Muñiz, min. 70; Pablo Calzón (1) por Samu Nnoshiri, min. 85; Pelayo Fernández (s.c.) por Nico Arce, min. 85 Goles: 0-1, min. 19: Sergio Ríos. 0-2, min. 53: Sergio Ríos. 0-3, min. 73: Samu Nnoshiri. Árbitro: Bastián San Juan (Gijón). Amonestó a El Miloud por el Tuilla; y a Eddey Sidi, Pablo Ares, Morcillo y Uche por el Mosconia. El Candín: 300 espectadores.

Carly | Tuilla

Partido muy serio del Mosconia, que encarriló pronto el triunfo con el tanto inicial de Sergio Ríos a los trece minutos gracias a un disparo desde unos 35 metros. El Tuilla fue competitivo en la primera mitad, pero el segundo gol visitante, de nuevo de Ríos tras el descanso, marcó el punto de inflexión y provocó el declive local. Los de Josmay controlaron el ritmo y sentenciaron con el 0-3, obra de Samu Nnoshiri tras una asistencia de Ríos, firmando un triunfo contundente de un Mosconia muy sólido y dominante, el mejor equipo que ha pasado este año por El Candín.

El Llanera sigue imparable

PRAVIANO 0-2 LLANERA Praviano: Ali (2), Gabancho (2), Dani Lara (2), Oriol (2), Iza (2), Nuño (2), Fer Villar (2), Del Oso (2), Argüelles (2), Gayol (2) y Tomás (2). Cambios: David (2) por Ali, min. 31. Trapiello (2), por Del Oso, min. 60. Marqueta (2) por Gayol, min. 60. Carlos (2) por Argüelles, min. 73. Alecs (2) por Iza, min. 73. Llanera: Benítez (2), Mikel Busto (3), Otia (2), Izan (2), Estébanez (3), Dani (2), Corgo (2), Víctor (3), Dominique (2), Romaric (2) y Mathieu (2). Cambios: Vaamonde (2) por Mikel Busto, min. 50. Traoré (2) por Izán, min. 60. Ebea (s.c.) por Estébanez, min. 86. Goles: 0-1, min. 49: Romaric. 0-2, min. 89: Corgo, de penalti. Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Expulsó por tarjeta roja directa al local David (min. 89). Amonestó a los locales Nuño, Gabancho y Fer Villar, y a los visitantes Mathieu y Traoré. Santa Catalina: Unos 350 espectadores.

Nacho Fernández | Pravia

El Llanera se llevó los tres puntos ante el Praviano en Santa Catalina tras un encuentro muy serio en el que los visitantes supieron esperar su momento y golpear cuando el duelo entraba en su fase decisiva.

La primera mitad transcurrió con mucho equilibrio, pocas concesiones y más intensidad que ocasiones. El Praviano intentó llevar la iniciativa, pero se encontró con un Llanera bien plantado, ordenado atrás y peligroso en las transiciones. Las mejores llegadas locales no encontraron rematador claro, mientras que los visitantes avisaron con alguna aproximación aislada que no llegó a inquietar en exceso.

Tras el descanso cambió el guion. El Llanera salió con más determinación y pronto encontró premio. En el minuto 49, Romaric aprovechó un desajuste defensivo para batir a David y adelantar a los visitantes, un golpe duro para el Praviano, que acusó el tanto. A partir de ahí, el conjunto local buscó el empate con más corazón que claridad, pero se topó con una defensa visitante muy sólida y con un centro del campo que supo enfriar el partido.

Los cambios no alteraron el desarrollo del juego y, cuando el Praviano se volcaba en busca del empate, llegó la sentencia. En el minuto 89, Corgo transformó un penalti que puso el 0-2 definitivo. Para colmo de males para los locales, en la misma recta final David fue expulsado con roja directa, cerrando una tarde aciaga.

El encuentro estuvo marcado por las interrupciones y las amonestaciones, en un tramo final tenso que no empañó el trabajo del Llanera, que se mostró eficaz y maduro para llevarse los tres puntos de Santa Catalina ante unos 350 espectadores. Derrota dura para el CD Praviano, que compitió durante muchos minutos pero volvió a pagar caro la falta de acierto, mientras que la UD Llanera confirmó su buen momento con una victoria de oficio.

Navarro y Llanes empatan en un entretenido duelo en Tabiella

NAVARRO 1-1 LLANES Navarro: Mateo (3); Hugo (2), Javi Álvarez (1), Pablo (2), Ofón (2), Albertín (1), Adrián (2), Raúl (1), Álvaro (1), Josín (2) y Manu Ameijide (2). Cambios: Fredo (1) por Albertín, min. 70. Quiro (1) por Raúl, min. 70. Jacobo (s.c.) por Ameijide, min. 85. Malik (s.c.) por Ofón, min. 85. Jorge (s.c.) por Josín, min. 87. Llanes: Javi Moral (2); Wade (2), Iván (1), Bamba (1), Richi (1), Arturín (2), Varela (1), Canal (2), Ivanchu (2), Álex Bauti (2) y Pablo Maya (2). Cambios: Álvaro (2) por Ivanchu, min. 63. Borja (1) por Canal, min. 63. Bayón (1) por Varela, min. 63. Huerta (1) por Álex Bauti, min. 75. Goles: 1-0, min. 46: Ofón. 1-1, min. 66: Pablo Maya. Árbitro: Iván Rodríguez Montes (Nalón). A Chisco, entrenador visitante, en el min. 94. Amonestó por parte local a Raúl y Quiro, y por parte visitante a Iván, Richi y Arturín. Tabiella: Unos 200 espectadores.

Ruiz | Avilés

Navarro y Llanes empataron en un partido muy entretenido, con ocasiones claras repartidas entre los dos equipos, donde los porteros estuvieron muy bien, sobre todo el local Mateo, que evitó la derrota con sus paradas. El meta visitante tampoco se quedó atrás y detuvo un penalti a Raúl en el minuto 65, justo antes de que su equipo lograra el empate.

El Navarro se adelantó nada más comenzar la segunda parte tras un centro de Josín que remató Ofón en el primer palo aprovechando un desajuste defensivo del Llanes. El empate de Pablo Maya, justo después de que Javi Moral detuviera el penalti lanzado por Raúl, llegó en un centro al segundo palo.

Lenense y Avilés Stadium se reparten una parte y los puntos

LENENSE 1-1 AVILÉS STADIUM Lenense: Pelayo Vázquez (3); Lucas Rodríguez (1), Tall (2), Jorge González (2), Filip (2), Dani Pérez (2), Pablo Naredo (1), Dani Suárez (2), Iago Delgado (2), Pablo Sánchez (1) y Vicente Carreño (1). Cambios: Álex Abril (1) por Dani Pérez, min. 73. Momo (1) por Vicente Carreño, min. 73. Kibil (s.c.) por Pablo Naredo, min. 82. Korka (s.c.) por Dani Suárez, min. 82. Izan Naves (s.c.) por Pablo Sánchez, min. 89. Avilés Stadium: Chechu Grana (1); Sergio González (2), Óscar Arruñada (2), Pelayo Cuesta (1), Danny (1), Josín Remuñán (2), Iván Guardado (1), Borja López (2), Pablo Bango (1), Mario López (1) y Bryan Jiménez (2). Cambios: Edu Guerra (1) por Cuesta, min. 60. Néstor (1) por Mario López, min. 60. David Heres (1) por Danny, min. 76. Manu Rojo (s.c.) por Borja López, min. 84. Goles: 1-0, min. 7: Dani Suárez. 1-1, min. 86: Arruñada. Árbitro: Enrique Aspra Fernández (Oriente). Amonestó por los locales a Jorge González, Pablo Naredo, Dani Suárez, Iago Delgado y Álex Abril, y a Manu Rojo. El_Sotón: Unos 100 espectadores.

D. R. | Pola de Lena

El Lenense se puso por delante muy pronto al recoger Dani Suárez un rechace de Chechu Grana y batirlo por abajo. El equipo local, que empezó bien, gozó de alguna ocasión más. Pero, tras el descanso, el Stadium mejoró y tuvo dos ocasiones de gol, la más clara de Bryan Jiménez, que falló un uno contra uno ante Chechu Grana. El Stadium insistió y recogió los frutos en el minuto 86 al marcar Óscar Arruñada a la salida de un córner sacado por Josín Remuñán. A punto estuvo de llevarse el partido, pero el gol de Sergio González fue anulado por fuera de juego.

El Caudal gana en el añadido

CAUDAL 1-0 L’ENTREGU Caudal: Álex González (2); Sergio Ordóñez (2), Albuquerque (1), Mario Sánchez (2), Borja Rodríguez (3), Agus Porto (2), Kike Fanjul (2), Diego Boza (3), Cris Acerete (1), Julio Delgado (2) y Jairo Cárcaba (1). Cambios: Montequín (2) por Cris Acerete, min. 67; Claudio Medina (1) por Jairo Cárcaba, min. 84. L’ Entregu: Gonzalo Ardura (3); Leyder (2), Cristian Ferrero (2), Pablo Rodríguez (1), Fran Pacoli (2), Mateo Casas (1), Javi Meana (2), Kike Meaurio (2), Diego Pereira (2), Kasse Aly (2) y César García (1). Cambios: Pelayo Abancini (1) por Diego Pereira, min. 69; Javi Gutiérrez (1) por César García, min. 74; Nacho Brañanova (s.c.) por Kike, min. 86. Gol: 1-0, min. 93: Diego Boza. Árbitro: Diego Valdés (delegación de Oviedo). Expulsó por doble amarilla a Mateo Casas en el minuto 85. Amonestó a los locales Sergio Ordóñez y Diego Boza. Hermanos Antuña: 200 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la abuela del entrenador caudalista, Adrián González.

D. Ruiz | Mieres

El Caudal logró llevarse el choque ante L’Entregu en el añadido. Aunque fue el cuadro visitante el que dispuso de la primera ocasión del partido a los dos minutos, en una internada por banda de Kasse Aly cuyo disparo se marchó al exterior de la red. A partir de ahí, el Caudal se hizo con el control del juego y comenzó a llegar con mayor frecuencia al área rival. Cris Acerete fue el primero en avisar con un remate que no encontró portería y, poco después, Diego Boza dispuso de dos buenas oportunidades, ambas neutralizadas por un inspirado Gonzalo Ardura, muy seguro bajo palos durante todo el primer tiempo y acertado en cada acción de peligro generada por los locales.

El L’Entregu, bien ordenado en defensa y sólido en las ayudas, logró mantener su portería a cero y frenar las acometidas del Caudal, que dominó pero sin acierto en los metros finales. Los visitantes apenas concedieron espacios y, con el 0-0 inicial, el encuentro llegó al descanso.

Tras la reanudación, el Caudal volvió a llevar la iniciativa y aumentó la intensidad en busca del tanto. Cris Acerete rozó el gol con un remate de cabeza que se marchó cerca del larguero, mientras que Diego Boza volvió a probar fortuna con un disparo raso que Ardura desvió a córner con una gran intervención. El conjunto local siguió insistiendo ante un L’Entregu cada vez más replegado y terminó aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Mateo Casas en el minuto 85, además de los seis minutos de tiempo añadido.

Adrián González refrescó el ataque con la entrada de Montequín y Claudio Medina, que aportaron mayor empuje en el tramo final. El propio Medina estuvo cerca del gol dos minutos antes del desenlace, tras controlar con el pecho, girarse y rematar rozando el poste. Cuando el empate parecía definitivo, apareció el más listo en el área: en el minuto 93, Diego Boza robó un balón, se revolvió con rapidez y, con la derecha, batió por abajo a Ardura, desatando la alegría en la grada de Hermanos Antuña y entre sus compañeros.

El Colunga remonta en el tramo final al Ceares

CEARES 1-3 COLUNGA Ceares: Nacho Rubiera (1); Zapico (1), Héctor (1), Rafa Felgueroso (2), Matheus (1), Madeira (1), Layman (1), Steven (1), Pedro (1), Feito (1) y Hugo (1). Cambios: Mateo Nistal (1) por Héctor, min. 29. Erasmo (1) por Madera, min. 54; Carcedo (1) por Zapico, min. 54; Pedro (1) por Hugo, min. 80. Colunga: Javi Delgado (1); Santi (1), Saúl (1), Rodri (1), Hugo (2), Jandro (2), Guille (2), Diego (1), Miguel (1), David (1) y Pedro (1). Cambios: Rodri (2) por Diego, min. 67; Abraham (1) por Miguel, min. 78; Nacho (1) por Pedro, min. 78; Juanse (1) por Guille, min. 87. Goles: 1-0, min. 34: Steven. 1-1, min. 47: Guille. 1-2, min. 85: Jandro. 1-3, min. 90: Rodri. Árbitro: González González (Nalón). Sin tarjetas. La Cruz: 450 espectadores.

Mon Cano | Gijón

Partido muy igualado entre Ceares y Colunga, con ambos equipos bien situados en la zona tranquila de la tabla, aunque el conjunto local se presentaba con bajas importantes como las de Sendín y Ferreiro.

El primer gol llegó en el minuto 34. Pase de Nistal a Steven al lado derecho, amaga a la zaga, entra en el área y dispara con la zurda raso y ajustado al poste para hacer el 1-0.

Tras el descanso, el Colunga salió muy enchufado y logró el empate en el minuto 47. Jandro centró desde la derecha, la defensa despejó mal y Guille, de cabeza, marcó el 1-1. El Ceares lo intentó con un centro al segundo palo de Abraham, al que llegó Guille rozando el poste, y con un disparo de David desde la frontal que se marchó alto. El Colunga volvió a avisar con un saque de esquina de Jandro que remató de cabeza Abraham, rozando el poste. En el minuto 83, otra llegada visitante: pase al espacio de David para Diego, que se fue de dos defensas y lanzó por encima del larguero.

El gol que rompió el equilibrio llegó en el minuto 85. Jandro, desde la frontal, recogió un balón suelto y conectó un disparo cruzado que batió a Nacho para poner el 1-2. Ya en el descuento, con el Ceares volcado, el Colunga sentenció. Rodrigo entró al área, dribló al portero Nacho y empujó el balón a la red para establecer el definitivo 1-3.

Resultado justo al final de un encuentro muy disputado, decidido por la mayor eficacia del Colunga en los últimos minutos.