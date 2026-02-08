Carles Marco, entrenador del Leyma Coruña, tras ganar al Alimerka Oviedo Baloncesto: "Nos lo han puesto muy difícil, ha sido muy duro"
El técnico catalán, ex del Oviedo Baloncesto: "El pabellón me ha gustado muchísimo, el crecimiento del club es una pasada"
A Carles Marco, entrenador del Leyma Coruña y exentrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, se le vio liberado tras ganar en el Palacio. Sabía que iba a ser duro vencer ante su antiguo equipo, del que fue segundo entrenador durante tres años, y pudo hacerlo para mantener la renta de dos victorias que tiene con el Monbus Obradoiro: “Quiero felicitar al Oviedo Baloncesto por el partido que han hecho, nos lo han puesto muy difícil, han jugado muy bien, han merecido ganar igual que nosotros; felicitar al club también porque esto es una pasada, es un pabellón increíble, el crecimiento del club me alegra muchísimo”, dijo en la rueda de prensa posterior.
El técnico catalán aseguró que en los dos primeros cuartos Oviedo estuvo “mucho mejor en intensidad, en agresividad; no nos han dejado correr, los rebotes que han cogido han sido ofensivos y han estado acertados porque nuestra defensa no ha sido de la intensidad que requería el partido”.
La cosa fue mejorando en la segunda parte porque fueron “cerrando el rebote” y eso les permitió “correr un poco más, no mucho más”. “Al final, fueron pequeños detalles; nosotros tenemos una dinámica positiva y jugadores que pueden decidir partidos; ha sido muy duro”, añadía.
Sobre el ambiente del Palacio, le pareció “un espectáculo”: “El pabellón me ha gustado muchísimo y me alegro por el club, por su persistencia”.
