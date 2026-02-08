El Círculo Gijón Baloncesto, ante un partido clave para exhibir su mejoría
El conjunto gijonés visita al Logrobasket, rival directo por la salvación en Segunda FEB
Día clave el que afronta el Círculo Gijón Baloncesto, que visita la pista de un rival directo por la permanencia, el Logrobasket, con el reto de consolidar su buen momento, que le ha llevado a enlazar dos victorias por vez primera en lo que va de temporada. El conjunto asturiano, penúltimo con 4 triunfos y 12 derrotas, y el riojano, cuarto por la cola con 5 y 11, se enfrentan a partir de las 17.30 horas (LaLiga Plus).
El Círculo viaja con la moral alta, después de haber derrotado consecutivamente a Jaén y a Iraurgi, consolidando una mejora defensiva considerable y un mayor empaque en la plantilla tras los retoques. Atención también al average: en La Guía perdió el Círculo de tres puntos.
Por otra parte, en Tercera FEB, el Universidad confirmó su gran temporada barriendo al Estudiantes de Lugo (102-78), mientras el Navia La Magaya caía en casa ante el Culleredo (57-63).
