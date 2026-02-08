El colista acaba con la buena racha del Lobas Oviedo, que sale de los puestos de ascenso

El Lobas Oviedo perdió en la pista del colista, el Lanzarote Puerto del Carmen (27-23), y abandona momentáneamente los puestos de ascenso al caer al tercer puesto. El conjunto azul, que había ganado los cuatro partidos disputados en lo que va de año, sufre así un brusco e inesperado frenazo, aunque el segundo puesto queda a un solo punto y el primero a dos, ya que también se produjo la derrota del líder, el Pozuelo de Calatrava.

Las Lobas solamente fueron por delante en los minutos iniciales (3-5). Sin embargo, el conjunto canario endosó al asturiano un parcial de 4-0 y ya no soltó el mando.

Noticias relacionadas

También cayó derrotado en Plata el Balonmano Gijón, en su caso en la pista del Meaño (30-28). Tras un aceptable primer tiempo (14-15), un inicio malo condenó al equipo gijonés.