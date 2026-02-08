El colista acaba con la buena racha del Lobas Oviedo, que sale de los puestos de ascenso
El conjunto azul solamente fue por delante los primeros minutos y después se fue superado por el ímpetu del Lanzarote Puerto del Carmen (27-23)
N. L.
El Lobas Oviedo perdió en la pista del colista, el Lanzarote Puerto del Carmen (27-23), y abandona momentáneamente los puestos de ascenso al caer al tercer puesto. El conjunto azul, que había ganado los cuatro partidos disputados en lo que va de año, sufre así un brusco e inesperado frenazo, aunque el segundo puesto queda a un solo punto y el primero a dos, ya que también se produjo la derrota del líder, el Pozuelo de Calatrava.
Las Lobas solamente fueron por delante en los minutos iniciales (3-5). Sin embargo, el conjunto canario endosó al asturiano un parcial de 4-0 y ya no soltó el mando.
También cayó derrotado en Plata el Balonmano Gijón, en su caso en la pista del Meaño (30-28). Tras un aceptable primer tiempo (14-15), un inicio malo condenó al equipo gijonés.
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- El partido del Oviedo ante el Rayo Vallecano se aplaza: estas son las claves
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
- Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna