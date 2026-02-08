Un derbi que sabe a poco entre Lealtad y Langreo (1-1)

Lealtad: Junquera (3); Mateo (2), Marcos Blanco (2), Nico Pereira (2), Jaime (1), Luisen (2), Braña (2), Samu Montes (2), Argüelles (2), Yerpes (1) y Cissé (1). Cambios: Pesquera (2) por Marcos Blanco, min. 46. Nacho (1) por Nico Pereira y Babafemo (1) por Samu Montes, min. 67. Carlos (2) por Yerpes, min. 82. Saza (s.c.) por Luisen, min. 85. Langreo: Adrián Torre (3); Álex Menéndez (1), Liam (1), Lucas (2), Diego Díaz (1), Orviz (2), Neira (1), Juan López (2), René (1), Pablo Pérez (2) y Nacho López (1). Cambios: Ojeda (2) por René, min. 63. Enol (2) por Álex Menéndez y Rieno (2) por Diego Díaz, min. 75. Omar Álvarez (s.c.) por Neira, min. 84. Goles: 1-0, min. 55: Samu Montes. 1-1, min. 75: Rieno. Árbitro: Sergio Álvarez (Asturias). Amonestó a los locales Mateo y Pesquera, y a los visitantes Lucas y Pablo Pérez. Les Caleyes: Unos 500 espectadores.

El partido de ayer en Les Caleyes fue un derbi cargado de necesidades por parte de ambos equipos, obligados a sumar para acercarse a los puestos de permanencia en Segunda Federación. El empate, a priori, no deja satisfecho ni a Lealtad ni a Langreo, aunque el partido tuvo ritmo, alternativas y un buen puñado de ocasiones como para que cualquiera se lo hubiese llevado. También tuvieron mucho que decir los porteros, protagonistas en varias acciones clave.

El Lealtad se adelantó con una jugada bien ejecutada: centro de Argüelles y cabezazo de Samu Montes para abrir el marcador. La respuesta del Langreo llegó tras un disparo al larguero de Enol que botó prácticamente sobre la línea. El rebote dejó el balón muerto y Rieno solo tuvo que empujarlo para firmar el 1-1.

Diego Díaz controla el balón ante Marcos Blanco son Samu Montes detrás. | IRMA COLLÍN

Por momentos se vio al Lealtad más cómodo, especialmente cargando el juego por la banda de Nico Pereira y llegando con frecuencia al área. El Langreo, con menos presencia ofensiva, dio la sensación de generar ocasiones más claras cuando conseguía salir. Con el empate, el tramo final fue un intercambio de golpes. Primero pudo desnivelar el Lealtad con una acción individual de Carlos que Adrián Torre detuvo en dos tiempos. Poco después, en otra llegada local, un centro de Argüelles dejó a Baba con todo a favor, pero su remate se topó de nuevo con el portero visitante.

Ya en el descuento, la fortuna pudo caer del lado del Langreo: robo dentro del área rival y disparo abajo de Pablo Pérez que obligó a intervenir a Junquera, decisivo para sostener el 1-1. Un punto que sabe a poco para ambos en su pelea, y que deja al Lealtad con la vista puesta en la próxima jornada, cuando viajará a Castro Urdiales para medirse al Sámano, rival directo por la permanencia. El Langreo se medirá en su campo al Burgos Promesas.