Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalPartido Real OviedoSentenciaDesparecida San Juan de la Arena
instagramlinkedin

Henar Suárez saca plata en pentatlón en el Nacional sub-23 de atletismo

Henar Suárez.

Henar Suárez. / C. R.

N. L.

Oviedo

La primera jornada del Campeonato de España sub-23 de atletismo se saldó con una medalla para la delegación asturiana, la que consiguió Henar Suárez, componente del Oviedo Atletismo, en la prueba de pentatlón. La deportista asturiana sumó 3.656 puntos, por detrás de los 3.752 de Irene Bravo, de la AD Marathon, y por delante de los 3.477 de Aitana Moscardó, del Playas de Castellón. Hoy correrá la final de 400 Sergio Plata, que superó con holgura las semifinales y parte como segundo del ranking de la prueba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents