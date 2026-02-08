Horizonte Atlética y Grupo empatan en La Magdalena en el derbi de Primera masculina de balonmano

El derbi regional de la jornada acabó en tablas (38-38) entre el Horizonte Atlética y el Grupo en La Magdalena. En el resto de la jornada, Auto-Center Principado Vetusta cayó por la mínima ante el Bathco Torrelavega (17-18), mientras que Royal Premium se hizo fuerte en casa y superó al Sanse (33-31).