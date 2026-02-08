El equipo asturiano pone las cosas muy difíciles al líder de Primera FEB en un Palacio de los Deportes que superó los 5.100 espectadores

Todas las imágenes del Alimerka Oviedo Baloncesto-Leyma Coruña disputado en el Palacio de los Deportes (84-89) / Irma Collín / Irma Collín

El Alimerka Oviedo Baloncesto y el Leyma Coruña jugaron un gran partido de baloncesto en el que acabó imponiéndose el líder de Primera FEB por un ajustado 84-89. Gran ambiente en el Palacio de los Deportes con más de 5.100 espectadores en las gradas.

