Isabel Barreiro gana la prestigiosa Gimnástica de Ulia
En el campeonato de España sub-23, Sergio Plata logra un brocen en los 400 metros
M. R.
La asturiana Isabel Barreira dio continuidad a su buen momento de forma ganando ayer los 10.000 metros de la prestigiosa Gimnástica de Ulia, en San Sebastián, la segunda carrera más antigua de España. La gijonesa le sacó 51 segundos a Marta Serrano, segunda, y 57 a María Forero, tercera.
Entretanto, en el campeonato de España sub-23 que se está disputando en Sabadell, Asturias sumó otra medalla: Sergio Plata (Ciudad de Lugones) fue bronce en 400 metros, con una marca de 47.16. Otros resultados destacados de los atletas asturianos fueron el quinto puesto de Llara Prieto (Gijón Atletismo) en los 1.500 metros, donde ganó Julia Maroto; y los puestos de finalista de Pablo Jeremías, que fue octavo en peso, y de Mariam Benkert, octava en 3.000 metros.
