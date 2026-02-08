Izan Álvarez, plata con España en el Europeo de kárate en la modalidad de kata

El ovetense Izan Álvarez logró ayer la medalla de plata en el Campeonato de Europa de kárate que se ha celebrado en Chipre. El deportista asturiano, de 15 años, es uno de los componentes del equipo de kata de la categoría cadete/junior que llegó hasta la final que les enfrentaba a Italia, que finalmente se alzó con el primer puesto debido a que el equipo español fue penalizado por los jueces en base a la normativa que se estrenaba en la competición continental de categorías sub-21, junior y cadete.

Un recorrido brillante hasta la final

El equipo español, en el que Izan Álvarez estuvo acompañado por José Ángel León, Hugo González y Enrique Carmona, comenzó su participación derrotando a Israel; a continuación superó a Francia y en las semifinales se impuso a Eslovaquia, uno de los países que partía como candidato a medalla. España, por su parte, no partía entre los favoritos.

Izan Álvarez, con la medalla y la Copa conseguida en Chipre.

Un proyecto con la mirada puesta en 2028

La selección española de la que forma parte Izan Álvarez era prácticamente debutante y este gran resultado impulsa un proyecto pensado a largo plazo y cuyo principal objetivo es el Mundial de 2028, en el que el asturiano, por edad, podrá competir en esta misma categoría.

España, potencia continental en kata

España demostró en este Campeonato de Europa que es una potencia continental en kata, consiguiendo medalla en las diez categorías en que se compitió en esta modalidad de kárate.

Noticias relacionadas

Participación asturiana en kumite sub-21

La otra asturiana que participó en este Campeonato de Europa, la ovetense Eva Otero, que lo hizo en kumite sub-21, en la categoría de -61 kilos, perdió en su primer combate con la francesa Mónica Arzumian, sin posibilidad de repesca. La francesa que derrotó a Eva Otero finalmente logró la medalla de bronce en esta competición continental.