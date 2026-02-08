Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras caer por 84-89 con el líder Leyma Coruña: "Nos han llevado al límite y nosotros a ellos"

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, lo tenía claro: “No podemos jugar mucho mejor”. También reconocía que sí pueden estar más acertados en aspectos como el tiro libre, pero este, insistió el técnico gallego, “es el camino”. “Lo he visto cerca, hemos tenido las mismas oportunidades que ellos para llevarnos la victoria; difícilmente podemos jugar mucho mejor contra un equipo tan sólido ofensiva y defensivamente”, añadía.

En su opinión, los dos equipos han tenido que dar el máximo: “Nos han llevado al límite y nosotros les hemos llevado a ellos, pero no puede ser que fallemos quince tiros libres; te da pena porque no dependen tanto del rival como de nosotros mismos”, insistía.

El Leyma Coruña también impuso su calidad en los momentos finales porque “tienen jugadores como Cremo, que nos ha metido dos triplazos, como Guillem Jou, un triple más tiro libre, o como Caio Pacheco, que nos ha castigado tres veces en aclarados. Ellos han tenido la experiencia y esa calidad que se les presupone”, sentenciaba.

El gallego estaba muy contento con el esfuerzo de los suyos: “Nosotros no nos rendimos nunca, nos han castigado duro, con dos triples de Cremo, el triple de Jou, canasta y tiro libre de Pacheco, pero nosotros nos hemos agarrado al partido hasta el último segundo; eso es lo que se espera de nosotros, que luchemos hasta el final. Así que nada que reprochar, orgullosos del equipo y del esfuerzo”.

A pesar de todo, Javi Rodríguez reconoce que no le gusta perder: “Yo lo digiero mal; una cosa es que esté contento con el trabajo del equipo, pero hemos perdido, quiero competir y ganar. Aun así, pienso que lo que haces hoy te vale para mañana; eso nos tiene que servir para saber que el miércoles jugamos en Cantabria un partido durísimo”.

Javi también quiso alabar el ambiente del Palacio de los Deportes: “No competimos a nivel de presupuesto con los transatlánticos de la Liga, pero a nivel de afición sí; en pocos campos, si los hay, hay mejor ambiente que aquí. A nivel económico no podemos competir, pero a nivel de pabellón sí y a nivel de afición somos unos transatlánticos”.