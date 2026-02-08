Oportunidad perdida para el Círculo, que cae en la montaña rusa de Logroño (72-67)

En un partido de dientes de sierra, que pareció dominar al principio, en el que se vio perdido después y que tuvo en su mano al final, el Círculo Gijón Baloncesto perdió una oportunidad de oro para lograr un triunfo que hubiera resultado vital para escapar de los puestos de descenso. Cayeron los de Nacho Galán contra el Logrobasket (72-67), un rival que ahora mismo le saca dos victorias y que tiene el average particular a favor tras haber ganado también en Gijón. Hubiera sido la tercera victoria consecutiva del conjunto asturiano, una fundamental, pero se convirtió en un golpe difícil de encajar, aunque todavía queda mucha competición por delante.

Primer cuarto de tanteo

De mano, el Círculo parecía bien plantado en la pista del equipo en el que juega el asturiano Chuchi, titular con el Logrobasket. Salvados los problemas iniciales para controlar el poderío local en la zona, los de Galán empezaron a hacerse fuertes en defensa, bien posicionados, metiendo buenas manos y saliendo veloces a la contra. Un triple de Tavin Pierre, de nuevo en la segunda unidad, colocó la máxima ventaja visitante en este parcial inicial (14-19), aunque los primeros indicios de que el rebote iba a ser un problema desembocaron en el 22-23 a la conclusión de los primeros diez minutos.

De la escapada al abismo

El segundo cuarto empezó mejor aún, con la perspectiva incluso de romper el partido. Muy asentado en defensa, el Círculo se colocó con un 24-32 tras un dos más uno del naviego Javi Menéndez. Nacho Arbués, entrenador local, pidió tiempo muerto, y lo que siguió fue una desconexión total del equipo gijonés. Estuvieron más incisivos los riojanos, cierto, pero ayudó la empanada monumental del Círculo, incapaz de cerrar un rebote, de estropear una ofensiva local y de atacar con un mínimo de cabeza. Pierre, para más inri, fue de error en error, técnica incluida. El parcial a favor del Logrobasket fue creciendo y creciendo hasta el punto de que Nacho Galán se vio obligado a pedir los dos tiempos muertos a los que tiene derecho en la primera mitad. Tras un 18-2 en contra, el descanso fue un bálsamo para el Círculo (42-36).

No pareció reaccionar el equipo visitante en el tercer cuarto, en el que siguió como anestesiado sobre la pista, recibiendo golpes constantes y dando grandes facilidades. Con once arriba para el Logrobasket (55-44), Okafor dejó el marcador abierto para el cuarto final (57-51).

Una opción clara al final

Y en él sí llegó el despertar del Círculo, de la mano de las defensas alternativas ordenadas por Nacho Galán. Pese a las dificultades para evitar que los jugadores visitantes arañaran los rechaces en su canasta (hasta 16 capturas ofensivas se llevó el Logrobasket), los cambios defensivos despistaron los ataques locales y revitalizaron a los visitantes. El momento culminante se produjo a falta de menos de cinco minutos para el final: tras triples de Samu Barros y Okafor que habían colocado dos arriba al Círculo, los árbitros señalaron una técnica por flopping a un jugador local mientras Samu Barros volvía a enchufar desde más allá de 6,75. Con el tiro libre convertido por Reilly, el marcador se situó 60-66 con el Logrobasket en modo desesperación y el Círculo crecido. Pero otra vez en el peor momento llegó el apagón, ofensivo en este caso. Entre los rebotes ofensivos de los de Arbués y las imprecisiones de los de Galán, rematadas con un pésimo porcentaje final en los tiros libres, el Círculo perdió una gran oportunidad de consolidar sus opciones de salvación.