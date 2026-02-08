El Oviedo cede y el Astures se complica más la salvación en la élite del bádminton
Los carbayones caen en casa (3-4) ante el potente Recreativo IES La Orden, y los gijoneses, en Alicante (5-2)
N. L.
El Club Bádminton Oviedo cedió por la mínima ante el Recreativo IES La Orden (3-4) en el encuentro de División de Honor disputado ayer en el Pabellón Corredoria Arena y permanece segundo en la clasificación parcial del grupo A en la Liga Nacional de Clubes. Pese a la derrota, el conjunto carbayón se mantiene en el segundo puesto de la clasificación. El Bádminton Astures, por su parte, cayó ayer en Alicante (5-2), complicándose la permanencia en un duelo ante uno de sus rivales directos por mantener la categoría. Con esta derrota, el equipo de David Gómez y José Manuel Suárez buscará sumar los 3 puntos en casa el próximo 21 de febrero ante el San Fernando Valencia, con el objetivo de lograr la mejor clasificación final posible,de cara al play down por la permanencia en su primera temporada en División de Honor.
