El Real Oviedo Vetusta remonta al filial del Burgos bajo la lluvia (1-2)

Burgos CF Promesas: Diego (1); Rastrilla (1), David (1), Dani Ruiz (1), Pascual (1), Ethan (1), William (1), Sergio (1), Iván (1), Lecic (1), Irian (2). Cambios: Sedano (1) por David, min. 89; Fillouche (1) por Ethan, min. 61; DSagredo (1) por William, min. 74; Oussama (1) por Lecic, min. 89; Ares (1) por Irian, min. 61. Oviedo Vetusta: Miguel Narváez (1); Adri Fernández (2), Marco Esteban (2), Tejón (2), Lamine (2), Dieguito (2), Omar Falah (2), Agudín (2), Íker Gil (2), Guille Berzal (2), Diego Espinosa (2). Cambios: Óscar De la Hera (1) por Lamine, min. 71; Adri Lopes (s.c) por Dieguito, min. 90; Lucas Antañón (3) por Agudín, min. 71; Coballes (2) por Íker Gil, min. 65; Gerard (s.c) por Guille Berzal, min. 90. Goles: 1-0, min. 7: Irian; 1-1, min. 41: Dieguito; 1-2, min. 86: Lucas Antañón. Árbitro: Matía Gallo (Castellano-Leonés). Amonestó a los locales William y a los visitantes Guille Berzal y Coballes. Ciudad Deportiva de Castañares: Buena entrada

El Oviedo Vetusta logró una importante victoria por 1-2 en su visita al Burgos Promesas, en un encuentro disputado en la Ciudad Deportiva de Castañares. Los burgaleses se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Irian, pero el conjunto asturiano empató al filo del descanso con un tanto de Dieguito. Ya en el tramo final del partido, Lucas Antañón selló la remontada para el filial carbayón, que se llevó los tres puntos.

El encuentro estuvo condicionado por la lluvia, que dificultó el juego de ambos equipos, especialmente en el aspecto creativo. La igualdad fue la tónica predominante desde el inicio. Ambos conjuntos lucharon por hacerse con el control del balón, pero sin que uno de los dos se hiciera con el dominio claro del juego. Los visitantes intentaron desplegar su juego asociativo, pero se encontraron con un Burgos Promesas bien plantado en defensa, que cerraba todos los espacios.

La primera ocasión de peligro del partido llegó a los 7 minutos, y fue para el equipo local. Un robo de balón en la línea defensiva del Oviedo permitió a David, lateral izquierdo del Burgos, marcharse por la banda, dar un pase preciso al área y habilitar a Irian, quien no dudó en disparar ajustado al palo para poner el 1-0 en el marcador.

En la segunda mitad, el Oviedo Vetusta mostró un juego más sólido y consiguió dominar el partido. El Burgos Promesas no logró superar la intensidad de los asturianos, que empezaron a manejar el balón con más claridad. Los cambios realizados por el equipo visitante dieron un aire fresco a la ofensiva y, finalmente, el dominio del Oviedo se tradujo en el gol de la victoria. Lucas Antañón, en el tramo final del encuentro, anotó el gol que selló la remontada para el filial carbayón y dejó los tres puntos en tierras asturianas.

Con esta victoria, el Oviedo Vetusta sigue firme en su lucha por el liderato, mientras que el Burgos Promesas deberá seguir luchando por escapar de los puestos de descenso.