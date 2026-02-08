El Siroko gana en el debut en casa de Emilio Mauro y se acerca a la salvación en la Liga Femenina 2 de baloncesto

La mejoría del Siroko Gijón Basketball es un hecho. El equipo gijonés ganó ayer al Ointxe (69-63) en el que era el debut en casa de su nuevo entrenador, Emilio Mauro, que lleva dos victorias en dos partidos desde que tomó el relevo de Carlos Fernández. El Siroko, que realizó un partido muy completo en líneas generales, solamente vio en peligro el triunfo en los minutos finales, en los que las vascas se acercaron peligrosamente. Sin embargo, resolvieron y se colocan con un balance de siete victorias y diez derrotas, con un colchón de dos partidos sobre la zona de descenso. Destacaron Merissah Russell, autora de 29 puntos y 35 créditos de valoración, y Anna Dénes, con 11 puntos, 12 rebotes y 24 de valoración. Más angustiosa fue la victoria del Abril ADBA Sanfer, que resolvió ante el Ibaizabal en el Quirinal por un apretado 47-46. Un dos más uno de Sara Fraile fue determinante, aunque una pérdida de balón en los segundos finales permitió un último lanzamiento triple del equipo de Galdácano, que no entró. El equipo avilesino es quinto en la tabla con un balance de diez victorias por siete derrotas. Destacó Lorena Lorenzo, autora de 14 puntos.