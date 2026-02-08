Suspendido el encuentro entre el Marino de Luanco y la Gimnástica Torrelavega por las condiciones climatológicas

La borrasca Marta, que está afectando a numerosas provincias de España, también ha tocado de lleno al Marino de Luanco, cuyo partido ante la Gimnástica Segoviana de esta tarde ha sido suspendido por las condiciones climatológicas adversas. La fuerte nevada que cayó la pasada madrugada provoca que el encuentro no se pueda disputar en el día de hoy. “Una vez revisado el campo de La Albuera por parte del trío arbitral y los delegados de ambos equipos, se ha suspendido el partido”, explica el cuadro local.

La expedición del cuadro luanquín se desplazó en el día de ayer e hizo noche en Segovia, a la espera de poder disputar con normalidad el encuentro de esta tarde (17:00 horas), correspondiente a la jornada 22 del grupo 1 de Segunda Federación. Sin embargo, por culpa de la borrasca Marta, Segovia amaneció cubierta por la nieve y con cotas hasta de 10 centímetros. También el césped de La Albuera estaba totalmente de blanco, por lo que tras la suspensión del encuentro, el Marino puso rumbo a Asturias a mediodía.

En las próximas horas, ambos equipos tendrán que ponerse de acuerdo para elegir una nueva fecha para la disputa del encuentro. En el día de ayer, las condiciones adversas que azotan a gran parte del país ya dejó imágenes curiosas en el mismo grupo, como el encuentro disputado bajo la nieve entre el Atlético Astorga y el Bergantiños, con un resultado de 3-0 para los locales y un gran enfado del técnico gallego. “Es la mayor vergüenza que viví en el fútbol”, apuntó al término del choque.