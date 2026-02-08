Dos tarjetas rojas en tres minutos funden al Confía Base
El equipo asturiano tutea al líder Sevilla pero termina cediendo antes de un partido clave para la permanencia en Zaragoza
N. L.
Hasta donde le dieron las fuerzas peleó el Confía Base Oviedo ante el líder de la categoría, el Cajasol Sevilla Proín, pero el conjunto azul terminó cediendo por 27-29. Tras una gran primera mitad, en la que los de Vallobín llegaron a empatar a doce y llegaron al descanso a uno (16-17), dos tarjetas rojas en apenas tres minutos lastraron mucho las opciones del Base de sumar algún punto. Primero la vio Emi Franceschetti tras su tercera exclusión y al poco Pablo Granda también fue descalificado al parar un contraataque. Era el minuto 41 de la segunda parte y el Confía Base Oviedo caía por dos goles (20-22).
Los visitantes se fueron en el marcador y a los de Bandrés les fue imposible tomar contacto, aunque estuvieron cerca. El próximo sábado afrontarán un partido relevante para la permanencia frente al Contazara Zaragoza.
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
- Conmoción en el sector de la moda por el fallecimiento de la joven modelo de 21 años Cristina Pérez Galcenco: 'Nos dejó demasiado pronto; recordaremos su dulzura y profesionalidad
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- El partido del Oviedo ante el Rayo Vallecano se aplaza: estas son las claves
- El bosque de Oviedo que se convertirá en un jardín botánico para disfrutar del deporte y la naturaleza
- El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
- Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna