Dos tarjetas rojas en tres minutos funden al Confía Base

Hasta donde le dieron las fuerzas peleó el Confía Base Oviedo ante el líder de la categoría, el Cajasol Sevilla Proín, pero el conjunto azul terminó cediendo por 27-29. Tras una gran primera mitad, en la que los de Vallobín llegaron a empatar a doce y llegaron al descanso a uno (16-17), dos tarjetas rojas en apenas tres minutos lastraron mucho las opciones del Base de sumar algún punto. Primero la vio Emi Franceschetti tras su tercera exclusión y al poco Pablo Granda también fue descalificado al parar un contraataque. Era el minuto 41 de la segunda parte y el Confía Base Oviedo caía por dos goles (20-22).

Los visitantes se fueron en el marcador y a los de Bandrés les fue imposible tomar contacto, aunque estuvieron cerca. El próximo sábado afrontarán un partido relevante para la permanencia frente al Contazara Zaragoza.