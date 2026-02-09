Los árbitros asturianos, "contra la violencia verbal"

La temporada pasada fue especial para los árbitros asturianos porque se despedía uno de sus referentes, Pablo González Fuertes, premiado en la gala de los mejores del fútbol asturiano de LA NUEVA ESPAÑA como el mejor colegiado de Primera y Segunda División. Aunque sigue como árbitro de VAR, reconocía que no es lo mismo. "Echo de menos el césped, estar en el campo, pero ahora toca esta nueva labora y aprender cosas nuevas", añadía.

Marco Santurio, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Asturiana de Fútbol, hablando de la situación general del estamento en la región, aseguraba que "el arbitraje asturiano goza de buena salud a todos los niveles". Esta temporada, tras la retirada de González Fuertes, no hay ninguno en la máxima categoría, aunque Santurio explicó que "hay buenos candidatos en Primera y Segunda Federación; hay reemplazo".

los mejores del fútbol asturiano/260209LNE_Luisma Mur (231214961) / Luisma Murias / Luis Maruias

A pesar de todo, el responsable del arbitraje regional pone por encima "dar servicio a todo el fútbol español": "Podemos presumir también de la calidad del arbitraje femenino, dos de las tres asistentes que hay en Primera son asturianas, Judit Romano y Eliana Fernández, que ha sido premiada en esta gala". Un hecho que, reconoce, le llena de "orgullo", aunque no le parece suficiente: "Estamos avanzando, pero nos gustaría aumentar en el número de mujeres árbitras".

Otro tema importante y en el que comité asturiano de árbitros trata de avanzar es en el de los protocolos para que cosas que suceden en los campos dejen de pasar: "Nuestros árbitros tienen buenos protocolos contra la violencia verbal, no podemos consentir los insultos, la violencia física está más controlada, pero hay que concienciar de que el árbitro no es alguien al que se le pueda insultar".

Noticias relacionadas

Durante la gala, además de Pablo González Fuertes y Eliana Fernández como mejor árbitra asistente, fueron distinguidos Francisco García Riesgo, como el mejor de Primera y Segunda Federación; Ramón Collado, como el mejor de Tercera; Sara Ovies García, como la mejor de fútbol femenino; Gael García, como el mejor árbitro de Primera y Segunda de fútbol sala; y Adrián Barreiro, como el mejor de Segunda B y Tercera de fútbol sala.