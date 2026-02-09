Crece la expectación por el Premier Pádel de Gijón: agotadas las entradas para la jornada de semifinales
El ritmo de venta de localidades prevé también llenos para las semifinales y para las finales del torneo, previstas el viernes 6 y el domingo 8 de marzo respectivamente
La segunda edición del Gijón Premier Padel superará en afluencia a la primera, celebrada en 2025. La organización confirma el primer "sold out" del torneo gijonés, que ha agotado todas las entradas para la jornada de semifinales, programada el sábado 7 de marzo en el palacio de Deportes de La Guía. El ritmo de despacho de localidades prevé anticipar que en las próximas fechas se venderán también todas las entradas para presenciar los cuartos de final, el viernes 6, y las finales, el domingo 8.
Un programa de máximo nivel
El sábado ofrecerá un programa de máximo nivel que se iniciará a las 12 del mediodía con la primera semifinal femenina, seguida de la primera masculina. En la sesión de la tarde, no antes de las 17 horas, se retomará la competición con la segunda semifinal femenina y a continuación la segunda masculina.
Los mejores del mundo, en La Guía
La expectación es creciente después de que se confirmara en fechas recientes la participación de las mejores parejas del circuito, algo que no sucedió el año pasado, en el caso del cuadro masculino, por el enfrentamiento que mantenían en ese momento jugadores y organización. En Gijón estarán dentro de unas semanas tanto la pareja número uno del mundo, formada por Agustín Tapia y Arturo Coello, como la número dos, que componen Ale Galán y Fede Chingotto.
La competición en el Palacio de los Deportes gijonés se iniciará el día 1 de marzo y el público todavía puede conseguir su entrada en www.gijonpremierpadel.com.
