Los femeninos asturianos, a por la permanencia: "Toca luchar duro para mantener la categoría"

El fútbol femenino fue uno de los grandes protagonistas en la gala del fútbol asturiano de LA NUEVA ESPAÑA. El histórico ascenso del Oviedo a Primera Federación, logrado ante el Tenerife B en la tanda de penaltis, tuvo reflejo en los premios individuales, con Andrea Sordo reconocida como la mejor jugadora del conjunto azul y Vera Rico como máxima goleadora. En el Sporting, Daniela Valbuena –que no pudo acudir y recogió el premio su padre Luis– fue galardonada como la mejor futbolista, mientras que Lucía Granda repitió premio, aunque esta vez como pichichi rojiblanca. Por su parte, el Avilés también tuvo representación, con Nuria Torres como la futbolista más destacada y Lynda Mendoua, que no pudo acudir al acto – recogió su premio Pedro Arboleya–, como máxima anotadora del equipo.

"Es un recuerdo muy bonito fruto de todo el trabajo que hicimos durante todo el año. En el fútbol no hay mejor celebración que un ascenso", recuerda Andrea Sordo tras la histórica temporada pasada, en la que las azules ascendieron a la segunda máxima categoría del fútbol femenino en España. Sin embargo, el aterrizaje no ha sido el esperado, y en estos momentos el cuadro azul marcha colista en la tabla, a seis puntos de la salvación. "Toca trabajar duro para salvar la categoría", prosigue. De hecho, tras el último encuentro, la entrenadora Andrea Suárez fue destituida y el club trabaja en la búsqueda de un nuevo líder para el banquillo. "Tenemos que cambiar el chip. A lo mejor los aires nuevos nos hacen reaccionar y estar más metidos", comenta Vera Rico.

Tras una temporada en la que el Sporting consiguió la permanencia, este curso también está siendo movido, con un importante baile de nombres en el banquillo –van ya por su tercer entrenador este curso–, aunque las rojiblancas se encuentran cómodamente en la zona media de la tabla, 13 puntos por encima del descenso y a 11 de los puestos de play-off. "El objetivo sigue siendo mantener la categoría. A pesar de todos los reveses que tuvimos, lo estamos sacando hacia adelante y con un poco más de colchón que años atrás", explica Lucía Granda.

También el Avilés consiguió la permanencia el año pasado, aunque ahora la tarea parece más complicada. "Tenemos que seguir peleando y sumando puntos para salir de abajo. Confiamos en ello", explica Nuria Torres. Actualmente, las blanquiazules son penúltimas, a cinco puntos de la salvación.