El fútbol sala asturiano busca su sitio: "Hay que crecer por abajo"

Los equipos de fútbol sala asturianos trabajan por elevar el nivel de este deporte en la región y por hacer valer una disciplina que cuenta con el apoyo de una afición muy numerosa.

El crecimiento del fútbol sala en Asturias

Lo sabe bien el Deportivo Laviana, equipo que la pasada temporada logró el ascenso a Segunda B, y también un histórico como El Gaitero Rodiles, club que sigue persiguiendo el sueño de ascender a la máxima categoría femenina del fútbol sala nacional. Ambos fueron premiados en la gala del fútbol asturiano de LA NUEVA ESPAÑA.

La alegría del ascenso del Deportivo Laviana

"Con el ascenso se desbordó la alegría, fue un día para recordar", dice Adrián García, directivo del Deportivo Laviana, que esta temporada trata de sobrevivir en una Segunda B muy competitiva, en la que "juegas contra profesionales". "Es duro aguantar, Galicia tiene una estructura enorme de fútbol sala", añade.

Una categoría muy exigente

El premio por el ascenso del Deportivo Laviana lo recogió uno de sus jugadores más destacados, Íñigo Coto, que reconoció que este curso lo tienen muy complicado por el nivel de la categoría, aunque el equipo está "compitiendo todos los partidos" y tratando de dejar en buen lugar a un club con un enorme apoyo en el concejo.

El reto de la cantera

"La temporada pasada fue muy buena. El día del ascenso se desbordó la alegría", insiste Adrián García, que reconoce que uno de los problemas es la escasa cantera por la primacía del fútbol: "Aquí lo normal es que los chavales empiecen en el fútbol y se cambien a los 21 o 22 años al fútbol sala. Eso está cambiando un poco. Hay que crecer por abajo".

El Rodiles, referencia del fútbol sala femenino

La realidad es diferente en el fútbol sala femenino, donde El Gaitero Rodiles, representado por su entrenador y presidente, Santiago Tuero, y por la jugadora Nuria Vallina, sigue siendo la bandera y mantiene vivo el sueño de ascender a la máxima categoría nacional.

Un proyecto que sigue creciendo

"Hicimos otra buena temporada. En el play-off de ascenso jugamos un gran partido en casa y uno malo fuera, pero también lo hicimos bien en regional, ganando la Liga, y en juveniles. Estamos creciendo por abajo, que es lo importante", explica Santiago Tuero.

El sueño de llegar a Primera

"De momento, si queremos progresar tenemos que traer chicas de fuera, necesitamos más base", admite Santiago Tuero, que no oculta que el objetivo del club sigue siendo el mismo de siempre: "Tenemos el sueño de ascender a Primera".