El Gaitero Rodiles gana al Colegio San José (5-2) y sigue a la estela del líder en Segunda femenina de fútbol sala

El Gaitero Rodiles de Segunda División Femenina de fútbol sala venció esta jornada al CD Colegio San José por 5-2 y sigue pisando los talones al líder de su grupo, el Estrela Futsal. El conjunto villaviciosino tiene 49 puntos, por 51 del gallego. El Rodiles despachó un buen encuentro ante el San José que resolvió con solvencia gracias a los tres tantos de María de Oliveira, rematados por los tantos de Nicole Simonetti y Clara Rodríguez. Su próximo rival será el Segosala.