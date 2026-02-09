Luis Arturo no se olvida de "un año histórico en Les Caleyes": el técnico rememora el ascenso a Segunda Federación

El 2025 fue un año histórico que nunca se olvidará en Les Caleyes. El Lealtad consiguió el ascenso a Segunda Federación con una hazaña memorable en los últimos meses de competición y Luis Arturo fue el artífice del milagro desde el banquillo. "Es algo que nunca voy a olvidar. Cuando cogí el equipo en noviembre estábamos muy tocados, pero nos sobrepusimos a todas las adversidades e hicimos una remontada épica", repasa Luis Arturo.

La remontada que lo cambió todo

"Llevo muchos años entrenando y fue el equipo que vi con mayor fortaleza mental", añade el técnico, galardonado como el mejor entrenador de Tercera en la gala del fútbol asturiano en LA NUEVA ESPAÑA. Por el camino, el Lealtad le recortó ocho puntos al Mosconia desde marzo y logró su objetivo de entrar en promoción tras ganar en Grado en la penúltima jornada.

El salto a la promoción

"Estábamos muy lejos, pero por la dinámica que teníamos siempre creí que nos podíamos meter", prosigue el entrenador. En el play-off, el Lealtad tumbó al Caudal y al Sporting B a nivel regional, mostrando su mejor versión competitiva.

los mejores del fútbol asturiano/260209LNE_Luisma Mur (231214961) / Luisma Murias / Luis Maruias

Un play-off para el recuerdo

"El partido en Mieres fue perfecto y en la charla previa viví uno de los momentos más especiales como entrenador", desvela emocionado. En la final ganaron al Llanerense —con remontada incluida— y sellaron un ascenso impensable meses atrás.

Les Caleyes empujó hasta el final

"La Villa se volcó con el equipo y los jugadores llegaron a un nivel físico y mental tan grande que el convencimiento era brutal. Fue muy especial". El técnico también se acuerda de su cuerpo técnico, en especial de Luis Obaya.

El valor del cuerpo técnico

"Fue una pieza muy importante para mí y para el grupo. Conocía la idiosincrasia del club y transmitió los valores del Lealtad", dice. Tras la alegría del ascenso, la realidad de Segunda Federación fue dura con el Lealtad, que lleva inmerso en descenso toda la temporada y que tuvo que prescindir de Luis Arturo tras nueve jornadas en busca de la reacción.

El golpe de la Segunda Federación

"Terminamos la temporada muy tarde y eso nos condicionó en el mercado. Tampoco ayudaron las lesiones ni la suerte. Las áreas penalizan y pagamos la novatada", explica. A la vez, analiza la situación actual del equipo, penúltimo y a siete puntos de la salvación.

Un equipo más asentado

"Está pasando un poco lo mismo, aunque ahora el equipo está más asentado en la categoría". Pese al final amargo, nada cambia la percepción del técnico sobre el Lealtad.

Un vínculo intacto con Les Caleyes

"Mi relación sigue siendo buenísima. Siempre dije que en Les Caleyes se respiraba fútbol y tuve la ilusión de entrenar a este equipo. Desde dentro fue tal cual me lo imaginaba", destaca. Sin equipo desde noviembre, Luis Arturo confiesa que "echa de menos el fútbol, aunque hay vida más allá de él".

Esperando un nuevo reto

Sin cerrarse las puertas a nada, el técnico espera por una nueva oportunidad en los banquillos, pero no aceptará cualquier propuesta. "Soy muy pasional y no me gusta entrenar por entrenar. Me da igual la categoría, pero tiene que ser un lugar donde pueda encajar y hacer cosas que me motiven", sentencia.