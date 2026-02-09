El Madrid remonta dos veces al Grupo, que sigue colista
El Grupo Covadonga sufrió una dura derrota este fin de semana ante el Madrid Chamberí (2-3) después de ponerse por delante hasta en dos ocasiones en el marcador. Por ello, las gijonesas seguirán en el último puesto de la tabla una semana más. Ayer también perdió el Cid Jovellanos ante el Suac Canarias (3-1). El equipo masculino es quinto, con un partido menos que algunos de sus rivales.
