LA NUEVA ESPAÑA premia a los equipos Genuine del Oviedo y el Sporting y a la Liga + “Pelayo Novo” por romper estereotipos
Los equipos Genuine y la Liga + Pelayo Novo, galardonados: "Lo pasamos genial jugando"
Un premio que rompe barreras en el deporte asturiano. LA NUEVA ESPAÑA ha reconocido la labor de los equipos Genuine del Real Oviedo y del Real Sporting, así como de la Liga + “Pelayo Novo”, por su trabajo en la eliminación de estereotipos y la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el fútbol. El acto de entrega del galardón se celebró en el Club LA NUEVA ESPAÑA.
Representación del Oviedo, el Sporting y la Federación Asturiana
Al evento asistieron Carlos García y Jonathan Cereceda, entrenadores del Real Oviedo Genuine; los jugadores oviedistas Pablo Cuesta y Nicolás Sanromán; Herashchenko Nadiya y Kheso Maksym, jugadores del Real Sporting Genuine, y Alfonso Rodríguez, responsable del proyecto Real Sporting Marea Rojiblanca.
El presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, José Ramón Cuetos Lobo, fue el encargado de recoger el trofeo correspondiente a la Liga + “Pelayo Novo”.
El proyecto Marea Rojiblanca y el vínculo con Ucrania
Durante el acto, Alfonso Rodríguez explicó el origen del proyecto Marea Rojiblanca–Druzhkivka (Ucrania), nacido en 2022, coincidiendo con el inicio del conflicto bélico.
“En Asturias recibimos a muchos ciudadanos ucranianos que huían de la guerra, entre ellos chicos y chicas con discapacidad intelectual del orfanato de Druzhkivka, en el Donbass”.
Tras una visita de Vasyl Kravets, entonces jugador del primer equipo del Sporting, y varias sesiones de entrenamiento, el proyecto se consolidó como una iniciativa estable.
“Ahora participan unas 30 jugadoras y jugadores, que compiten en la Liga Pelayo Novo y se van integrando en el Real Sporting Genuine”.
La voz de los protagonistas del Oviedo Genuine
Los jugadores del Real Oviedo Genuine, Pablo Cuesta y Nicolás Sanromán, mostraron su entusiasmo tras recibir el reconocimiento.
“Vamos decimoterceros y si ganamos los dos próximos partidos quedamos cuartos”, explicó Sanromán.
Cuesta destacó el ambiente y la experiencia de los partidos, animando al público a acudir.
“Hacemos un baile antes de los partidos que mola un montón, nos da mucho ánimo y lo pasamos genial jugando”.
También tuvieron palabras para el primer equipo del Oviedo.
“Yo creo que no descienden. Tenemos al mejor portero, Aarón Escandell”, señalaron con optimismo.
Agradecimiento a LA NUEVA ESPAÑA
Ambos jugadores agradecieron el galardón y el trato recibido.
“Estamos muy contentos por el trato de LA NUEVA ESPAÑA y queremos dar las gracias por el premio”.
Cuesta añadió que la gala supuso una experiencia especial.
“Es la primera vez que venía y conocimos a más jugadores, además de los que vemos habitualmente”.
Un reconocimiento que refuerza el papel del fútbol Genuine en Asturias como herramienta de inclusión, convivencia y transformación social, más allá de los resultados deportivos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros