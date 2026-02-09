LA NUEVA ESPAÑA premia a los equipos Genuine del Oviedo y el Sporting y a la Liga + “Pelayo Novo” por romper estereotipos

Un premio que rompe barreras en el deporte asturiano. LA NUEVA ESPAÑA ha reconocido la labor de los equipos Genuine del Real Oviedo y del Real Sporting, así como de la Liga + “Pelayo Novo”, por su trabajo en la eliminación de estereotipos y la inclusión de personas con discapacidad intelectual en el fútbol. El acto de entrega del galardón se celebró en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

Representación del Oviedo, el Sporting y la Federación Asturiana

Al evento asistieron Carlos García y Jonathan Cereceda, entrenadores del Real Oviedo Genuine; los jugadores oviedistas Pablo Cuesta y Nicolás Sanromán; Herashchenko Nadiya y Kheso Maksym, jugadores del Real Sporting Genuine, y Alfonso Rodríguez, responsable del proyecto Real Sporting Marea Rojiblanca.

El presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, José Ramón Cuetos Lobo, fue el encargado de recoger el trofeo correspondiente a la Liga + “Pelayo Novo”.

El proyecto Marea Rojiblanca y el vínculo con Ucrania

Durante el acto, Alfonso Rodríguez explicó el origen del proyecto Marea Rojiblanca–Druzhkivka (Ucrania), nacido en 2022, coincidiendo con el inicio del conflicto bélico.

“En Asturias recibimos a muchos ciudadanos ucranianos que huían de la guerra, entre ellos chicos y chicas con discapacidad intelectual del orfanato de Druzhkivka, en el Donbass”.

Tras una visita de Vasyl Kravets, entonces jugador del primer equipo del Sporting, y varias sesiones de entrenamiento, el proyecto se consolidó como una iniciativa estable.

“Ahora participan unas 30 jugadoras y jugadores, que compiten en la Liga Pelayo Novo y se van integrando en el Real Sporting Genuine”.

La voz de los protagonistas del Oviedo Genuine

Los jugadores del Real Oviedo Genuine, Pablo Cuesta y Nicolás Sanromán, mostraron su entusiasmo tras recibir el reconocimiento.

“Vamos decimoterceros y si ganamos los dos próximos partidos quedamos cuartos”, explicó Sanromán.

Cuesta destacó el ambiente y la experiencia de los partidos, animando al público a acudir.

“Hacemos un baile antes de los partidos que mola un montón, nos da mucho ánimo y lo pasamos genial jugando”.

También tuvieron palabras para el primer equipo del Oviedo.

“Yo creo que no descienden. Tenemos al mejor portero, Aarón Escandell”, señalaron con optimismo.

Agradecimiento a LA NUEVA ESPAÑA

Ambos jugadores agradecieron el galardón y el trato recibido.

“Estamos muy contentos por el trato de LA NUEVA ESPAÑA y queremos dar las gracias por el premio”.

Cuesta añadió que la gala supuso una experiencia especial.

“Es la primera vez que venía y conocimos a más jugadores, además de los que vemos habitualmente”.

Un reconocimiento que refuerza el papel del fútbol Genuine en Asturias como herramienta de inclusión, convivencia y transformación social, más allá de los resultados deportivos.