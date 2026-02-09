El salense Pérez, copiloto del coche que obtuvo el primer puesto en un rally en Suecia
N. L.
Oviedo
El equipo formado por el copiloto salense Adrián Pérez y el catalán Gil Membrado, ambos del equipo asturiano Past, finalizó primero en la categoría Nacional 4WD del rally Ekmans Vinterpokalen en Sandviken, puntuable para el campeonato de Suecia. Membrado y Pérez corrían con uno de los Fiesta Rally3 del equipo Past ubicado en Baíña (Mieres). La victoria absoluta correspondió al sueco Kalle Gustafsson pilotando en su caso un Fiesta Rally2.
