Los 10 kilómetros del Grupo, una fiesta con recorrido homologado y dorsales agotados

Los 10 kilómetros del Grupo cumplen once años en plenitud. El salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón acogió la presentación de la prueba, que vivirá una cita muy especial el próximo sábado 7 de marzo. En primer lugar, porque estrena recorrido homologado por los técnicos de la Federación Española de Atletismo. Y, además, porque puede presumir de récord de participación: la organización confirma que tiene agotados los dos mil dorsales de la prueba grande, aunque todavía quedan huecos en las carreras de categorías inferiores y de diversidad funcional. "Es una gran celebración del deporte, pero además tiene repercusión a nivel social y económico", subraya Joaquín Miranda, presidente del Grupo, que acompañó en la presentación a Jorge Pañeda, concejal de Deportes y presidente del Patronato Deportivo Municipal, colaborador necesario de la prueba.

Un "recorrido precioso"

La carrera, como explica su director, José Arconada, es cien por cien urbana y discurre por las calles de Gijón, "un recorrido precioso". A las 17.15 horas saldrán del velódromo de Las Mestas los menores y los participantes en la carrera de diversidad funcional, que recorrerán 400 metros para terminar en la entrada principal del Grupo. A las cinco y media está programada la salida de los 10 kilómetros en sí, desde la calle Albert Einstein, para llegar también a las instalaciones grupistas. Cinco minutos más tarde iniciarán su prueba los sub-14 y sub-16, que cubrirán 1.500 metros desde Albert Einstein hasta el Grupo. Arconada solicita a los participantes que recojan su dorsal lo antes posible y no esperen a última hora. "Se forman colas horribles y no se puede retrasar la salida ni un minuto", subraya el exatleta.

Un día muy especial

Es un día muy especial para muchos atletas asturianos y de las provincias limítrofes, pero más si cabe para los deportistas de la sección de Diversidad Funcional del Grupo. "Llevan muchas semanas preparando la carrera con sus entrenadores, hay una motivación y una ilusión muy especiales", confirma Eva Martín, responsable de la sección. La novedad de este año es que la prueba atlética tendrá continuidad en el Grupo con dos actividades, una de hockey de pie y en silla y otra de rugby inclusivo. Los que deseen realizar la carrera acompañados de un guía pueden solicitarlo gratuitamente en el correo diversidadfuncional@rgcc.es.

Componente solidario

El componente solidario es inherente a las actividades del Grupo y a los 10 kilómetros. En este caso, el apoyo será para la Fundación Síndrome de Dravet, que centra sus esfuerzos en promover la investigación sobre esta enfermedad rara relacionada con epilepsias graves y en acompañar y apoyar a los enfermos y a sus familias. La coordinadora científica de la Fundación, Aroa Arboleya, asistió a la presentación de la carrera, en una jornada especial para ella como gijonesa y grupista. "Eventos como estos dan visibilidad, la organización utiliza el deporte como herramienta de inclusión y esperanza en un futuro mejor para estas familias", señaló Arboleya.