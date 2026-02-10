El Avilés corona el año del ascenso y busca "una alegría mayor"

Mucho tardarán, tanto la afición como los jugadores del Avilés, en olvidar lo vivido la pasada campaña. El pasado mes de mayo, la ciudad entera festejó un ascenso histórico, el objetivo que tantos años se había peleado y ahora, en Primera Federación, el equipo está sorprendiendo con su rendimiento. En esos éxitos fueron clave dos nombres: Álvaro Fernández, nombrado mejor jugador, y Javi Cueto, máximo goleador de las cuatro primeras categorías por LA NUEVA ESPAÑA. "Esperemos olvidar la alegría de la pasada temporada con una alegría mayor", deseó Cueto. En el lado femenino Nuria Torres, mejor jugadora, fue una pieza importante para conseguir una salvación holgada en Segunda Federación.

"El premio de máximo goleador es para mí, pero sería imposible conseguirlo sin mis compañeros", aseguró Cueto, que destacó el objetivo conseguido la pasada campaña, el ascenso a Primera Federación. "Creo que nos estamos estrenando bien. Cuando tuvimos malas rachas las pudimos cortar rápido. Cierto es que ahora estamos en el mayor bache del curso, pero creo que todavía queda lo mejor", dijo con optimismo el ariete, que el pasado curso sumó trece tantos, diez en Liga y otros tres en el play-off. "Estamos trabajando para darle la vuelta a la situación", subrayó.

El delantero del Avilés, máximo goleador del club también este curso, se ha perdido los últimos encuentros por lesión, pero confía en estar disponible para la visita del próximo domingo a Balaídos. "La evolución está siendo muy buena, quiero acabar de la mejor manera posible", señaló el maliayo, que espera repetir su galardón: "Si por algo se me conoce es por los goles, espero seguir ayudando al equipo".

Otra de las claves que explican el ascenso del Avilés fue Álvaro Fernández. "Gracias a Dios el año que hicimos el pasado curso nos permitió vivir grandes cosas, somos una institución que merecía estar en Primera Federación", recordó el madrileño, que repitió como mejor jugador del conjunto blanquiazul. El guardameta destacó que, aunque el cuadro avilesino ahora esté en un mal momento, "estamos haciendo una grandísima temporada". "Me quedo con que, si le preguntases a cualquiera, firmaría estar como estamos ahora mismo. Todos los equipos tienen rachas, pero tengo total confianza en nosotros. Se ha demostrado que somos un gran equipo, es cuestión de ganar un partido y volver a recuperar la confianza", analizó el cancerbero, que quiere "trabajar más que nunca para darle la vuelta a este mal momento".

Noticias relacionadas

Nuria Torres fue una pieza fundamental para que el estreno del Avilés en Segunda Federación Femenina superase las expectativas. El cuadro blanquiazul logró una salvación holgada, lejos durante toda la campaña de los puestos de descenso. "Había un gran grupo, eso ayudó mucho", indicó la gallega. Este año el cuadro avilesino está en puestos de descenso, algo que la centrocampista espera remediar lo antes posible. "No nos están saliendo las cosas como queremos, pero estamos trabajando para mantener la categoría", sentenció.