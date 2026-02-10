38ª GALA DE ENTREGA DE LOS TROFEOS DE LA NUEVA ESPAÑA
El fútbol como referente, los premios a los mejores del balompié asturiano reúnen a los más destacados de la temporada pasada
Entre los presentes hubo un deseo para los dos principales clubes: la permanencia del Oviedo y el ascenso del Sporting a Primera
En hermandad y con muchas ilusiones compartidas. La XXXVIII edición de los premios dejó un lleno a rebosar en el Club LA NUEVA ESPAÑA, donde se dieron cita los más destacados en el fútbol regional de la pasada temporada, la 2024-25. El presidente del Oviedo y el presidente ejecutivo del Sporting, Martín Peláez y José Riestra –la primera vez que coincidían en Asturias– encabezaron las delegaciones de las dos instituciones deportivas más importantes del Principado, pero no faltaron representantes de la Federación, del colectivo arbitral y del resto de conjuntos asturianos.
Iván Ania, Aarón y Dubasin fueron los principales galardonados en unos premios que contaron con el patrocinio de Esfer, Caja Rural de Asturias, Cyasa-Nissan, Asturdai-Hyundai, Triocar-BMW MINI, Ontier, Patronato Deportivo Municipal de Siero y Fuensanta.
José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, aprovechó para "agradecer a LA NUEVA ESPAÑA que se haya incluido la distinción a un directivo, como sugerí el año pasado". Y deseó "una gran temporada a todos, con la permanencia del Oviedo y el ascenso del Sporting".
También intervino Marco Santurio, presidente del Comité Técnico de Árbitros de Asturias: "Se agradece que se tenga en cuenta a los árbitros para las cosas buenas, algo que no siempre sucede". Explicó que "no solo premiamos la ejemplaridad de nuestros hombres en el campo, sino también fuera". "Y Pablo González Fuertes es el mejor ejemplo", sentenció.
Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA, abrió la gala, "un clásico de la temporada futbolística y un motivo de encuentro". Resaltó que "el fútbol es un referente social, un modelo de vida saludable para los jóvenes y una aspiración para miles de niños y niñas". "Ese componente es el que tratamos de trasladar cada día a nuestros lectores", aseveró.
