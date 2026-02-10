Gonzalo Gayol, plata en la Copa de Europa cadete de judo celebrada en Roma

Gonzalo Gayol dio una inmensa alegría al judo asturiano y español al colgarse la medalla de plata en su peso de -73 kilos en la Copa de Europa cadete de Roma, prueba del máximo nivel competitivo de la categoría. El judoka de Noreña-Berrón firmó una gran actuación ante los competidores de Bulgaria, Francia, Estonia Montenegro e Italia, confirmando la progresión que lleva demostrando en los últimos tiempos. Otro asturiano, Carlos Aramis, también entró en liza, cayendo en el primer combate sin opción a repesca.