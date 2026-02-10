La selección española femenina de fútbol sala golea a Portugal (7-0) en Oviedo
A. L.
La selección española femenina de fútbol sala sub-23 se impuso ayer a Portugal por 7-0 en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde se vivió un gran ambiente en las gradas, con cientos de espectadores disfrutando del talento de las jugadoras del combinado nacional, que fueron muy superiores al equipo luso. La selección sigue concentrada en Asturias y hoy será recibida por las autoridades municipales de Villaviciosa, donde a continuación (19:30 horas) se enfrentará en el polideportivo municipal Manuel Busto de nuevo a Portugal.
El impulso del fútbol sala femenino en Villaviciosa
Villaviciosa cuenta con un equipo femenino de fútbol sala, El Gaitero Rodiles, que compite en Segunda División, donde ocupa la segunda plaza y aspira a ascender a la máxima categoría.
