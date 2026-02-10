El Trail de Gijón se prepara para tres intensos días de competición

Tres días de competición, hasta diez modalidades diferentes y nuevas pruebas y alicientes para hacer crecer la cita. Esos son los ingredientes del XI Trail de Gijón, presentado ayer en el Ayuntamiento de Gijón como la prueba que más realce pone en el entorno natural del concejo, en este caso del monte Deva. El viernes 20 de febrero tendrá lugar el espectacular Trail Nocturno Contrarreloj de 5 kilómetros. Para el sábado 21 están reservados el popular Trail Corto de 11,5 kilómetros, que ya tiene los dorsales completados; la modalidad de Andarines, con un nuevo final de recorrido; el Trail Infantil y el Trail Adaptado. El domingo 22 será el fin de fiesta con el Trail Mediano de 19 kilómetros, que ha ampliado los dorsales a 225, y la prueba reina, el Trail Gijón de 26 kilómetros.