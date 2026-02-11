El Alimerka Oviedo Baloncesto derriba una muralla en Cantabria (79-87)

El Alimerka Oviedo Baloncesto fue capaz de ganar (79-87) al Alega Cantabria un partido en el que sufrió muchísimo casi hasta el final. Un duelo en el que OCB tuvo que derribar la muralla que fue Jiahao Yu, imperial pívot de 2,22 que dominó por completo la pintura. El equipo asturiano, con la baja de última hora de su hombre más grande, Alonso Faure, fue incapaz de frenar al jugador chino y el único que en algún momento le incomodó un poco, Cosialls, salió mal parado tras recibir un golpe, precisamente de Yu, y apenas pudo intervenir en la segunda mitad.

Momento de zozobra en el tercer cuarto

El equipo asturiano también tuvo un momento de zozobra que no puede permitirse y que a punto estuvo de costarle muy caro. Fue en el tercer cuarto, en el que en poco más de ocho minutos recibió un parcial de 20-2 que le llevó al último parcial con una desventaja de ocho puntos (41-49) que le complicaba mucho las cosas. Un buen inicio de último cuarto, con un acertado Nwaokorie, volvió a igualar el duelo y, al final, la lucidez de Dan Duscak, que jugó uno de sus mejores partidos de la temporada, y del capitán Raúl Lobaco aseguraron un triunfo que supone un paso casi definitivo hacia la permanencia y que les permite seguir soñando con disputar el play-off de ascenso a la ACB. De momento, con esta victoria, el equipo azul ocupa la novena plaza, la última que da acceso a esas eliminatorias.

Buen arranque visitante y reacción cántabra

El duelo empezó bien para los intereses del equipo visitante, con Parham y Townes encontrando con facilidad el aro cántabro, mientras que el Alega Cantabria buscaba una y otra vez a Jiahao Yu. Se entonó el conjunto cántabro en defensa, cerrando las vías de anotación de Oviedo, y el marcador se fue ajustando, aunque el acierto exterior le permitió a Oviedo irse ocho arriba (18-26) al segundo cuarto. El partido se equilibró, siempre con ventaja visitante, pero con un Alega que se sujetaba al encuentro con el buen hacer de su base, Reggie Johnson, un jugador de enorme calidad.

Del control al colapso

Al descanso se fue Oviedo con una renta de ocho puntos (41-49) que llegó a ser de diez con una canasta de Shelist (44-54) a 8.37 de acabar el tercer cuarto. Las cosas iban bien para los de Javi Rodríguez, pero se torcieron. Y de qué manera. Oviedo empezó a atacar mal y a desesperarse en defensa ante la superioridad de Yu. El conjunto de Torrelavega se lo fue creyendo y jugando cada vez mejor. Otra canasta de Shelist (más tiro adicional que falló) fue todo el botín que sacó un OCB completamente desnortado en ese tercer cuarto.

La reacción liderada por Nwaokorie

La sensación era que el OCB había entrado en uno de esos momentos en los que colapsa y es incapaz de buscar soluciones a un partido que no iba por donde quería, pero apareció la inspiración de un jugador en el inicio del último cuarto cambió por completo el escenario: Nwaokorie. Lo cierto es que el primero en golpear fue Lobaco, con un triple, al que siguió Townes anotando dos tiros libres. Y, sin que Cantabria se diera casi cuenta, una canasta y dos triples del ala-pívot estadounidense le dieron por completo la vuelta al encuentro (64-69) tras un parcial de inicio de 0-15 cuando solo habían transcurrido 2.20 minutos.

Un final decidido por Duscak

Se volvió a equilibrar la contienda y en ello tuvo mucho que ver el regreso de Yu a la pista (acabó el partido con 27 puntos y 40 créditos de valoración). Una canasta de Reggie Johnson devolvió la ventaja a Cantabria (73-71); respondió Lobaco con un triple (73-74) a 3.18 del final. El partido se fue de nuevo al empate (75-75); anotó un par de tiros libres Townes y, tras una buena defensa, Dan Duscak, después de un partido excelente en el que supo llevar la manija en un duelo muy complicado, anotó un triplazo para dejar el partido casi decidido para los visitantes (75-80) a 45 segundos del final.

Noticias relacionadas

Todas las imágenes del Alimerka Oviedo Baloncesto-Leyma Coruña disputado en el Palacio de los Deportes (84-89) / Irma Collín / Irma Collín

Un triunfo clave para soñar con el play-off

El duelo casi se culmina con un pase en un saque lateral a Yu que el pívot chino no fue capaz de atrapar y que se fue por la línea de fondo. El balón fue para Oviedo, que se llevó un partido clave en sus aspiraciones de convertir la temporada, en la que están logrando algo tan importante como meter a 5.000 personas en el Palacio de los Deportes de la capital del Principado, en un éxito deportivo tan enorme como sería disputar un play-off de ascenso siendo uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Será difícil, pero este equipo está empeñado en luchar por ello hasta el final.