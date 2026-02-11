El Alimerka Oviedo Baloncesto, a por la victoria en Cantabria

El Alimerka Oviedo Baloncesto visita hoy (20:30 horas, Vinx TV/LaLiga Plus) al Alega Cantabria, un rival complicado pero más asequible que el Leyma Coruña, líder de la clasificación de Primera FEB ante el que cayó por 84-89 plantándole cara hasta el final del encuentro disputado el pasado sábado en el Palacio de los Deportes de Oviedo, al que acudieron 5.137 espectadores que se fueron muy satisfechos por la entrega y juego del equipo de Javi Rodríguez.

Pero, tras comenzar la segunda vuelta con dos derrotas ante los dos primeros clasificados, el equipo asturiano necesita mantener el buen nivel que está ofreciendo y sumar un triunfo en la cancha del Alega Cantabria, en Torrelavega. Un equipo que lleva una victoria menos (7) que los de Oviedo y que compite por unos objetivos similares: asegurar lo antes posible la permanencia y luchar por entrar en el play-off de ascenso a la ACB.

Todas las imágenes del Alimerka Oviedo Baloncesto-Leyma Coruña disputado en el Palacio de los Deportes (84-89) / Irma Collín / Irma Collín

El equipo asturiano tiene a toda la plantilla disponible ante un Alega que sufrió recientemente la importante baja por lesión de Miha Lapornik, escolta que ficharon para sustituir a Jassel Pérez, que se fue al Covirán Granada de la ACB. A pesar de todo, el equipo que entrena Lolo Encinas cuenta con una plantilla de mucho nivel, con jugadores como Reggie Johnson, base que promedia más de 15 puntos por partido, o Jiahao Yu, pívot chino de 2,21 de estatura.

Javi Rodríguez avisa: “Tenemos que imponer nuestro ritmo y nuestra defensa”

Javi Rodríguez, técnico del conjunto ovetense, califica el partido como "muy complicado" y celebra tener a todos sus jugadores "sanos". En cuanto a la necesidad de llevarse la victoria para ganar confianza, el técnico gallego reconoce que "lo que da confianza son las victorias", pero también valora "el trabajo bien hecho". "Es una pena porque tuvimos opciones de llevarnos la victoria ante Coruña, pero por pequeños errores o por la losa de los tiros libres no tuvimos la oportunidad", añadió.

Noticias relacionadas

En cuanto al Torrelavega, dijo que "es un rival que si le dejas jugar tiene talento, capacidad de anotación, que juega bien, así que trataremos de hacerles un partido incómodo; tenemos que imponer nuestro ritmo y nuestra defensa".