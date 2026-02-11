Benjamín Noval, la gran promesa del ciclismo español: "Sueño con el Tour, correrlo sería increíble y por qué no intentar ganar una etapa"

Benjamín Noval (Laviana, 17 años) apenas se ha tomado unos días de descanso después de terminar la temporada de ciclocross, que culminó con el cuarto puesto en el Mundial. Tras ese breve parón, ha cambiado de vehículo, dejando la bici de ciclocross por la de carretera, su especialidad, en la que defenderá el título de campeón de España y en la que tratará de hacer un buen papel en el Mundial, en el que partirá como uno de los favoritos. Una de las grandes promesas del ciclismo español, pasará el año que viene a profesionales en uno de los equipos más importantes del mundo, el Ineos Grenadiers.

-¿Qué balance hace de la temporada de ciclocross?

Bastante bueno. En las pruebas de fuera nos faltó dar ese paso para conseguir alguna victoria o algún podio en carreras importantes, pero en general mejoramos los resultados del año pasado.

Benjamín Noval / Roberto Menéndez

-¿Qué le faltó para hacer un podio en el Mundial?

Una mejor salida, algún detalle. Las sensaciones en cuanto al rendimiento fueron buenas.

-Empieza su última temporada júnior y también la última en el equipo MMR Academy, en el que lleva desde que empezó. ¿Será una temporada especial?

Sí, especial y muy motivante. En el equipo nos conocemos todos y sabemos los puntos fuertes y débiles de cada uno, sabemos cuándo ayudarnos y eso es muy positivo para las vueltas importantes.

-Martín Fernández ha estado con usted en ciclocross y también ha destacado. ¿Cómo lo ve?

Martín Fernández tiene mucho potencial, sobre todo en ciclocross. Este año lo demostró, incluso quedándose cerca del top 10 en alguna carrera de la Copa del Mundo. En carretera creo que va a dar un salto importante respecto al año pasado.

-¿Enfoca esta temporada pensando en el salto a profesional del año que viene?

Voy a competir e intentar ganar, claro. Pero en los entrenamientos también hay que ser consciente de que el año que viene será mucho más complicado. El salto es enorme y hay que trabajar bien: hacer una buena base para que la adaptación cueste lo menos posible.

Benjamín Noval / Roberto Menéndez

-Ha tenido ya alguna concentración con Ineos. ¿Está en contacto con el que será su equipo?

Sí, estamos bastante en contacto. La concentración fue muy bien: lo pasé bien y disfruté con los compañeros. Impresiona ver de cerca a gente que has visto por la tele.

-Cuando piensa en su primer año como profesional, ¿qué sería para usted una buena temporada?

Adaptarme al ritmo de competición, poder ayudar al equipo y tener alguna oportunidad. Con eso ya sería un año muy bueno. Y si se puede mejorar, mejor, pero con calma.

-¿Qué es lo que más le impone de ese salto?

Sobre todo acostumbrarme a los kilómetros y al ritmo de carrera, que es muy distinto. Se ve por la tele que van rapidísimo, así que imagínate allí. Por eso intento entrenar lo mejor posible para poder aportar y ayudar al equipo.

Benjamín Noval. / Roberto Menéndez

-Con 17 años genera muchas expectativas y atención mediática. ¿Cómo lo vive?

Con tranquilidad. Con las redes sociales es casi imposible no verlo, pero no le doy importancia. No me gusta leer mucho lo que se dice de mí, así que no lo leo. No me afecta: yo voy a lo mío, entreno como creo que es mejor y sigo adelante.

-¿Siente presión?

Sí, sobre todo en España se siente esa presión de que tienes que ganar. Después del año pasado, este año en la carrera que vaya, aunque no sea el favorito, sé que me van a controlar igual. Eso se nota, te genera respeto, pero intento dar lo mejor e intentar ganar.

-¿Qué objetivo sueña a medio y largo plazo como profesional?

El Tour. Es lo que le gusta a todo el mundo: es una carrera preciosa por el ambiente, el público… Sería un reto y un objetivo a largo plazo.

-¿Qué le gustaría lograr en el Tour?

Correrlo ya sería increíble. Ayudar al equipo y, por qué no, intentar alguna victoria de etapa. Hacer bien tu trabajo allí ya sería muy bueno.

-¿Le atraen las clásicas?

Sí, me gustan. Además, venir del ciclocross te da técnica y eso ayuda para las clásicas. También son peligrosas, pero motivan mucho, sobre todo en la primera parte del año.

-Sube bien y se le da bien la contrarreloj.

Subir ha sido mi punto fuerte: en las carreras que gané destaqué más subiendo que sprintando. Y la contrarreloj me gusta porque eres tú contra ti mismo y contra la carretera: es dar el máximo con la bici.

VIDEO: LG Media Sport / FOTO: Tino Álvarez

-¿Cómo compagina Segundo de Bachillerato y el ciclismo?

Este año cuesta un poco más porque con el ciclocross y tantos viajes he faltado mucho. El pasado Mundial de carretera también me afectó. Ahora que estaré más en casa me vendrá bien para ponerme al día e intentar sacarlo.

-¿Ser hijo de un exciclista profesional y tener cerca gente como Samu Sánchez le ayuda?

Mucho. Sobre todo mi padre, porque está todos los días en casa: si tengo dudas, hablamos de ciclismo, analizamos carreras… y sobre todo me ayuda a ver los puntos negativos, que son los importantes. Los positivos los ve todo el mundo, pero los detalles a mejorar no te los dicen tantos.

Benjamín Noval, exhausto tras la prueba de contrarreloj del Mundial. / RFEC

-¿Le sirve también para afrontar mejor el paso que va a dar de júnior a profesional?

Sí, claro. Todos pasamos con ambición, pero el profesionalismo es muy distinto. El cambio se nota. Por eso hay que ir con calma, empezar poco a poco los primeros años y adaptarse bien.

-En esta temporada, ¿qué objetivos tiene marcados en rojo?

El Mundial es uno de los grandes objetivos. También los Campeonatos de España y alguna vuelta importante fuera. De momento, afrontaremos la primera parte con alguna clásica, luego preparar bien las vueltas, el Campeonato de España, y por último el Europeo y el Mundial, que motivan muchísimo y donde están todos los mejores.

Referentes y espejo para el salto a profesional

-¿En qué ciclistas se fija o a quién le gustaría parecerse?

Te fijas en todos los buenos. Siempre me fijé mucho en Van der Poel, aunque ahora me doy cuenta de que quizá no tengo exactamente su tipo de físico; el tiempo lo dirá. También me fijé en su día en Alberto Contador, en Bernal, en escaladores así… y por supuesto en Pogacar, que puede que sea el mejor de toda la historia. Al final se trata de coger un poco de cada uno e intentar ser mejor.