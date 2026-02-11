Julieta Aller y Mateo Fernández, campeones de Asturias
N. L.
Oviedo
Cien deportistas tomaron parte en los Trofeos Ayuntamiento de Aller, Campeonatos del Principado de Asturias de esquí alpino U10-U12, puntuables para la Copa Cordillera. El mal tiempo obligó a suspender el Campeonato de Asturias U6-U8.
Los vencedores del Trofeo Ayuntamiento de Aller del sábado fueron los siguientes: María del Pilar Blanco y Nicolás Bonman (U10), Clara González y Chema Blanco (U12). El domingo triunfaron Carmen Aparicio y Nicolás Blanco (U10) y repitieron Clara González y Chema Blanco en U12. Mateo Fernández, del Aller Esquí club, y Julieta Aller, del Camposki, se llevaron los títulos regionales.
