Julieta Aller y Mateo Fernández, campeones de Asturias

Cien deportistas tomaron parte en los Trofeos Ayuntamiento de Aller, Campeonatos del Principado de Asturias de esquí alpino U10-U12, puntuables para la Copa Cordillera. El mal tiempo obligó a suspender el Campeonato de Asturias U6-U8.

Los vencedores del Trofeo Ayuntamiento de Aller del sábado fueron los siguientes: María del Pilar Blanco y Nicolás Bonman (U10), Clara González y Chema Blanco (U12). El domingo triunfaron Carmen Aparicio y Nicolás Blanco (U10) y repitieron Clara González y Chema Blanco en U12. Mateo Fernández, del Aller Esquí club, y Julieta Aller, del Camposki, se llevaron los títulos regionales.