El luanquín Borja "El Águila" García firma con PFL, una de las promotoras de artes marciales más importantes de Europa

El luanquín Borja "El Águila" García firma con PFL, una de las promotoras de artes marciales más importantes del mundo. El peleador del gimnasio Tíbet, de Gijón, lo ha conseguido tras un último año lleno de acción. García se proclamó campeón del mundo del peso mosca de WAR, compañía de artes marciales mixtas española. Lo hizo ante diez mil almas que no pararon de corear su nombre en la Caja Mágica de Madrid, donde derrotó a Ahmed “Peligro” El Idrissi, que partía como favorito en las apuestas, pero que no pudo con el peleador asturiano.

Su pelea, una de las más esperadas tras la emisión de un reality show de lucha ("The Ultimate Warrior") en el que ambos peleadores fueron protagonistas, permitió al de Bustio salir del recinto con el bono de la noche. Sin embargo, poco después defendió el cinturón en una pelea de revancha contra Idrissi y perdió a los puntos tras una decisión cuanto menos cuestionable. De hecho, el marroquí abandonó el recinto entre abucheos, y los expertos en artes marciales mostraron su descontento con la decisión.

Ahora, García tendrá la oportunidad de brillar en una de las promotoras más famosas del mundo, lo que le podría poner en el escaparate para llamar la atención de la UFC, la compañía en la que milita su compañero Joel Álvarez.