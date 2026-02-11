Mateo Arellano, al Lealtad
El Lealtad incorpora en su lucha por mantenerse en Segunda Federación al centrocampista Mateo Arellano. El que fuera jugador del Sporting Atlético, Llanera y Compostela, entre otros, estaba en la órbita del Caudal de Mieres, pero finalmente jugará para el equipo de Villaviciosa, que marcha penúltimo de su grupo de Segunda Federación.
