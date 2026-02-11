La Tercera Federación de Asturias: Llanera y Covadonga, una lucha sin margen de error

El Llanera es primero de la clasificación de Tercera Federación, con 54 puntos en 21 jornadas, seguido por el Covadonga, que lleva 52 en los mismos partidos. El máximo de puntos posibles hasta ahora en juego es 63, por lo que estos dos equipos apenas se han dejado nada en una guerra encarnizada por esa primera plaza que otorga de manera directa el ascenso a la Segunda Federación.

El Llanera solo ha perdido un partido y fue precisamente ante el Covadonga, que le endosó un doloroso 0-5 en el Pepe Quimarán. Este resultado pone todavía más pimienta en esa lucha, puesto que el conjunto ovetense, que empató (1-1) con el Llanera en el partido de ida disputado en el J. A. Á. Rabanal en la primera jornada, tiene a su favor el goal average particular.

Al margen de esos cinco puntos que ha perdido frente al Covadonga, el Llanera tan solo se ha dejado otros cuatro, debido a los empates sufridos en los campos del Ceares (0-0) y el Lenense (2-2). Salvo la derrota ante el Covadonga, el Llanera ha ganado todos los demás partidos que ha disputado en el Pepe Quimarán: nueve victorias y tan solo esa dolorosa e importante derrota frente al Cova.

La actuación del equipo ovetense tampoco se queda atrás. El principal lunar que ha tenido el equipo de Oviedo ha sido la derrota en El Bayu ante el Siero (2-1). Un tropiezo inesperado que le impide estar al frente de la clasificación y que, de momento, le coloca por detrás del que parece ser su único rival en la pelea por el ascenso directo. Los otros ocho puntos que se ha dejado han sido debidos a cuatro empates, uno de ellos el mencionado en casa ante el Llanera. De los otros tres, otro más se produjo en casa, ante el Llanes (0-0), y el resto a domicilio frente a Sporting Atlético (1-1) y Tuilla (1-1).

Una pugna por el ascenso directo que ya ha abierto brecha

La trayectoria de estos dos equipos hace que prácticamente hayan eliminado a todos los demás rivales de esa pelea por el primer puesto. El tercer clasificado es ahora el Sporting Atlético, con 41 puntos, trece menos que el Llanera y once menos que el Covadonga. El filial rojiblanco tendría que ganar todo y esperar que los dos primeros empeoraran considerablemente sus números para aspirar a superarlos. Lo mismo le sucede al Mosconia, que ocupa la cuarta plaza, también con 41 puntos. El quinto y último equipo en zona de promoción es ahora mismo el Caudal, con 39 puntos, a quince y trece puntos respectivamente de Llanera y Covadonga, equipos que han logrado una distancia de 23 y 21 puntos con el sexto clasificado, que es ahora L’Entregu.

Las cifras de los conjuntos que dirigen Chuchi Collado y David González dejan claro que son, con diferencia, los mejores de la Tercera Federación en Asturias.