En azul y amarillo y con la Cruz de la Victoria: así es el nuevo (y muy asturiano) casco de Fernando Alonso para la nueva temporada de Fórmula 1

Hay tradiciones que nunca cambian. Nuevo motor, nuevas reglas y nuevo director. En esta flamante temporada 2026 de Fórmula 1 llena de modificaciones, Fernando Alonso decide prácticamente conservar el mismo diseño para su casco. La imagen fue compartida a través de sus redes sociales poco antes del inicio de su actividad en la pista. El asturiano mantiene su línea estética tradicional, con ligeras variaciones en la presencia de los nuevos patrocinadores.

Al igual que Melendi cantó "Cuanto más lejos estoy, más asturiano me siento", el Nano siempre representa la tierra que le vio crecer. En las jornadas de test celebradas en el circuito de Sakhir (Baréin), el coronado rey del viento ha revelado que mantiene la identidad visual de su tierra en el casco.

Orgullo de ser asturiano

Fernando Alonso es uno de los pilotos que más ha jugado con sus cascos. Sin embargo, en esta ocasión hay gente que le pueda tachar de "aburrido" al decidir por primera vez no cambiar la estética de la protección de un año a otro. Sin embargo, lo cierto es que a primera vista no se puede negar que destaca por seguir representando a "la tierrina".

Al volante del monoplaza de Aston Martin, el ovetense estrena su nuevo diseño en el comienzo de los ensayos de pretemporada. La bandera nacional vuelve nuevamente a recorrer la zona central de la protección, siendo especialmente visible en la parte trasera. En lo que respecta a la distribución cromática, el casco sigue presentando dos tonalidades diferentes de azul. Al igual que permanecen los colores de la bandera asturiana, la Cruz de la Victoria, símbolo representativo del Principado, continúa siendo su gran seña de identidad en la pista.

Entre los cambios más notables destaca la incorporación del logotipo de Honda en la parte frontal del casco. Los demás patrocinadores españoles personales del piloto se encuentran reorganizados respecto a la campaña anterior.

Una visita inesperada

El bicampeón español del mundo de la F1 ha rodado hasta 55 vueltas en el circuito durante esta mañana en una segunda jornada de "test" muy productiva. En esta cuenta atrás para el inicio de temporada, Fernando Alonso ha recibido una visita especial. Carlos Alcaraz, el tenista más joven de la historia en ganar los cuarto Grand Slams, ha ajustado su calendario para ver la acción desde el box de Aston Martin.

Antes de viajar a la capital de Catar, donde el próximo lunes se disputará el siguiente torneo (ATP 500 de Doha), el murciano ha decidido visitar a los pilotos españoles para disfrutar unas horas en Baréin. Que Carlos Alcaraz sea un gran aficionado de la F1 no es ninguna sorpresa. Tras su icónica celebración en las semifinales del Open de Australia en la que imitó la postura de la "grulla" de Alonso en el año 2006 en el campeonato del mundo, ayer sorprendía a su ídolo en la pretemporada.

Alcarz y Alonso / Aston Martin

Alonso ya se encuentra en territorio árabe y no tardará en poder romper la mala racha de resultados. El nuevo casco podría ser su nuevo amuleto de la suerte.