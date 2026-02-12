El Centro de Alto Rendimiento de Trasona aspira a ser mundial: “Asturias es la cuna del piragüismo español y se lo merece”

El Centro de Alto Rendimiento de Trasona aspira a acoger algunas de las pruebas de piragüismo más importantes a nivel mundial y en la mañana de ayer dieron el primer paso para conseguirlo. El presidente de la Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz, y el de la Asturiana, Miguel Gallo, recibieron a dos emisarios de la federación internacional para valorar la posibilidad de acoger pruebas internacionales en las instalaciones asturianas y salieron satisfechos. “Quedamos con muy buenas sensaciones porque les gustó mucho la instalación y la pista”, explican los dos dirigentes a LA NUEVA ESPAÑA.

Además de sus buenas instalaciones, de Trasona también se valoran muy positivamente otros factores importantes a la hora de organizar este tipo de competiciones como las comunicaciones. “Está muy cerca del aeropuerto y de los principales núcleos urbanos como Oviedo, Gijón y Avilés. Eso les ha gustado”. Los emisarios también preguntaron por el clima, que “es excepcional para poder competir en primavera y en otoño”, prosigue Gallo. Los directivos asturianos acogieron a los emisarios de la Federación Internacional, el director deportivo David Bugar, y Bence Szalontai, gerente de disciplinas de aguas tranquilas, que realizaron una visita a las instalaciones de Trasona.

El objetivo principal, tal y como explica Gallo, es acoger el Campeonato del Mundo, que se celebrará en septiembre de 2028, aunque “el Europeo no es un segundo plato”. De hecho, el Campeonato de Europa cuenta con un aliciente muy importante: será la competición previa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, por lo que los últimos billetes se repartirían en Asturias. Para ello, pronto se llevará a cabo una reforma de la residencia de deportistas, ya aprobada, y en caso de conseguirlo se renovarán las instalaciones al completo. “Esta región se lo merece y sería muy importante porque sacaríamos adelante nuevas infraestructuras y mejoras para que nuestros equipos nacionales entrenen con mejores condiciones”, dice Hernanz.

El presidente de la federación regional aprovecha para poner en valor la importancia de que este tipo de pruebas lleguen al Principado. “Se puede decir que Asturias es la cuna del piragüismo español, el lugar donde entrena el equipo nacional con deportistas como Craviotto y significaría dar a conocer aún más nuestra región a nivel internacional”, destaca el dirigente, muy en línea con el presidente de la Española, el también asturiano Javier Hernanz. “Los dos tenemos la misma mentalidad de que Trasona tiene que estar en la rueda para que, cada poco, disfrutemos de pruebas internacionales”, finaliza.