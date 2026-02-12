El equipo ciclista Meridian Racing-De la Uz, en la Clásica de Jaén
El equipo, a caballo entre EE UU y Asturias, estará también en el circuito de Guecho
A. L.
El lunes se celebra la Clásica Jaén Paraíso Interior, una prueba con una participación de excepción, en la que estará presente el equipo Meridian Racing-De la Uz, una escuadra que está a caballo entre California (EE UU) y Asturias, donde Vicente Merino hace las veces de director general. Esta temporada, el equipo cuenta con un solo corredor español, el asturiano Pelayo Merino, que no podrá estar en Jaén por unos problemas físicos que se lo han impedido a última hora. El objetivo de cara al año que viene, explica Vicente Merino, es "asturianizarlo" y que haya más corredores de la región en esta formación.
Además de la Clásica de Jaén, estarán en las pruebas de Ontur y Padrún, así como en el circuito de Guecho y en la clásica de Ordizia. También tienen cerradas cuatro carreras en Portugal y están pendientes de su presencia en la Vuelta Castilla y León y en O Gran Camiño. Al final de la temporada, en septiembre, harán un mes de calendario en Asia y toda la temporada de EE UU.
